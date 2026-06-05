Autumn e Harriet, le nuore della Principessa Anna

Chi sono Autumn Kelly e Harriet Sperling, le due donne che hanno conquistato il cuore di Peter Phillips e la fiducia di sua madre Anna, la Principessa Reale

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Autumn Kelly e Harriet Sperling

Per anni Autumn Kelly è stata la nuora di Anna, figlia della Regina Elisabetta II. Oggi, accanto al figlio maggiore della Principessa Reale, c’è Harriet Sperling, l’infermiera che ha conquistato il cuore di Peter Phillips e che presto entrerà ufficialmente nella famiglia. Due donne molto diverse tra loro, con storie e percorsi differenti, accomunate però da una caratteristica particolarmente apprezzata dai Windsor, la discrezione.

Autumn Kelly, la prima moglie

Quando ha incontrato Peter Phillips nel 2003 durante il Gran Premio del Canada di Formula 1 a Montréal, Autumn Kelly non immaginava di trovarsi davanti al nipote di Elisabetta II. Canadese, nata e cresciuta a Montréal, aveva studiato alla McGill University e conduceva una vita lontana dai riflettori lavorando come consulente d’azienda. Soltanto dopo qualche tempo ha scoperto il legame di Peter con la Royal Family, dopo averlo visto in televisione.

Il royal wedding

La loro relazione è proseguita lontano dall’attenzione mediatica fino all’annuncio del fidanzamento nel 2007. L’anno successivo la coppia si è sposata nella St George’s Chapel del Castello di Windsor, la stessa chiesa che anni dopo avrebbe ospitato le nozze del Principe Harry e Meghan Markle. Peter, oltre ad essere il nipote maggiore di Elisabetta II, è stato anche il primo tra i giovani Windsor a convolare a nozze.

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La separazione di Autumn e Peter

Dal matrimonio sono nate Savannah e Isla Phillips, le prime pronipoti della sovrana. Nonostante la separazione annunciata nel 2020 e il successivo divorzio, Autumn è rimasta a vivere nel Gloucestershire. Una scelta che le ha permesso di restare vicina alle figlie e di continuare a frequentare, seppur in modo diverso, l’ambiente dei Windsor.

La vita dopo il divorzio

Negli anni successivi alla separazione, l’ex coppia ha continuato a collaborare nella crescita delle figlie Savannah e Isla, mantenendo rapporti cordiali e, secondo diverse ricostruzioni della stampa britannica, anche amichevoli.

Una situazione piuttosto rara quando si parla di famiglie reali, spesso associate a separazioni difficili e tensioni pubbliche. Secondo alcune ricostruzioni della stampa britannica, l’ex moglie di Peter Phillips figurerebbe tra gli invitati alle nozze con Harriet Sperling. Un dettaglio che confermerebbe il clima sereno mantenuto negli anni e il legame rimasto con la famiglia della Principessa Anna.

Anche Autumn Kelly ha voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Peter Phillips. Nel 2022 ha reso pubblica la relazione con l’imprenditore immobiliare irlandese Donal Mulryan, con il quale ha fatto una delle prime apparizioni ufficiali ai Cirencester Park Horse Trials.

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Mulryan è il fondatore di Rockwell, società specializzata nello sviluppo immobiliare nel Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha guidato la realizzazione di numerosi progetti residenziali, commerciali e alberghieri tra Londra, Manchester, Leeds e Dublino. Oltre all’attività imprenditoriale, è noto per il suo sostegno a diverse iniziative benefiche e, in particolare, alla Patchwork Foundation, organizzazione che promuove la partecipazione dei giovani provenienti da contesti svantaggiati e comunità minoritarie alla vita pubblica e politica britannica.

La relazione con Lindsay Wallace

Dopo la fine del matrimonio con Autumn Kelly, Peter Phillips ha ritrovato l’amore accanto a Lindsay Wallace, amica di lunga data della famiglia e compagna di studi di Zara Tindall alla Gordonstoun School. Le prime indiscrezioni sulla loro relazione sono emerse nel 2021, quando Peter è stato visto raggiungerla in Scozia.

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Con il passare dei mesi, la storia è diventata sempre più seria. Nello stesso anno Lindsay ha partecipato insieme a Peter al battesimo di Lucas Tindall, figlio di Zara e Mike Tindall, entrando così ufficialmente nel ristretto circolo degli eventi familiari più importanti.

Poco dopo è arrivato per lei anche il battesimo di fuoco. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Peter ha presentato Lindsay alla Regina Elisabetta II durante una battuta di caccia a Windsor. Il magazine Tatler ha descritto l’incontro come particolarmente cordiale e alcune fonti hanno raccontato che la sovrana fosse rimasta favorevolmente colpita dalla nuova compagna del nipote.

La fine inaspettata della storia d’amore

L’anno successivo Lindsay ha fatto il suo debutto pubblico accanto a Peter all’Epsom Derby e per molti esperti reali sembrava ormai destinata a diventare la seconda nuora della Principessa Anna. Per questo la notizia della loro separazione avvenuta dopo tre anni di relazione, nel 2024, ha sorpreso amici e giornalisti, che l’hanno descritta come una decisione del tutto inaspettata.

L’arrivo di Harriet Sperling

Dopo la fine della relazione con Lindsay Wallace, Peter Phillips ha ritrovato l’amore accanto a Harriet Sperling, infermiera pediatrica del Servizio Sanitario Nazionale britannico e madre di una figlia. Fin dalle prime apparizioni pubbliche, Harriet ha mostrato la stessa discrezione che aveva caratterizzato in passato Autumn Kelly, conquistando rapidamente la simpatia della famiglia reale e della futura suocera, la Principessa Anna.

Harriet ha costruito la propria carriera nel settore sanitario. Lavora infatti presso l’Evelina London Children’s Hospital, uno dei più importanti ospedali pediatrici del Regno Unito, dove si occupa dello sviluppo infantile nei primi anni di vita. Oltre all’attività in ospedale, collabora come autrice freelance e si occupa di temi legati alla genitorialità e alla crescita dei bambini.

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La vita da madre single

Tra gli aspetti meno conosciuti della vita di Harriet Sperling c’è la lunga esperienza da madre single di cui ha scritto in alcuni articoli pubblicati sulla rivista cristiana Woman Alive. Nata Harriet Sanders, la futura nuora della Principessa Anna ha mantenuto il cognome acquisito durante il precedente matrimonio, dal quale è nata Georgina.

Prima dell’arrivo di Peter Phillips nella sua vita, Harriet si è occupata da sola della crescita della figlia e ripercorrendo quegli anni, Harriet ha raccontato che “le risorse erano scarse e il futuro incerto”, spiegando però di aver scoperto proprio in quel periodo “la forza e la vita che derivano da un amore veramente altruista”. In un altro passaggio ha ricordato come per dieci anni lei e la figlia abbiano affrontato la vita contando quasi esclusivamente l’una sull’altra, arrivando a descrivere il loro rapporto come una sorta di “isola”.

Dopo aver iniziato la frequentazione, la sua presenza accanto a Peter è diventata sempre più assidua. Dalle gare ippiche agli appuntamenti mondani legati alla Royal Family, Harriet è entrata con naturalezza nella cerchia familiare dei Windsor, dei Phillips e dei Tindall, mantenendo però un profilo molto riservato.

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Il fidanzamento e le seconde nozze

Il 1° agosto 2025 la coppia ha annunciato il fidanzamento, confermando le indiscrezioni che da tempo circolavano sulla serietà della relazione. Nella dichiarazione diffusa alla stampa, la coppia ha fatto sapere che la notizia era già stata condivisa con Re Carlo III, la Regina Camilla e i Principi di Galles.

Le nozze, previste per il 6 giugno 2026 nella All Saints Church di Kemble, nel Gloucestershire, saranno il secondo matrimonio per entrambi. La cerimonia si svolgerà a pochi chilometri da Gatcombe Park, la residenza di campagna della Principessa Anna.

Autumn Kelly e Harriet Sperling hanno alle spalle storie molto diverse, ma condividono una caratteristica fondamentale: entrambe sono commoner che hanno incontrato Peter Phillips quando avevano già costruito una propria vita e una propria carriera lontano dai palazzi reali. Una normalità che sembra adattarsi perfettamente allo stile della suocera, la Principessa Anna, da sempre tra le figure più pragmatiche e meno convenzionali della monarchia britannica.