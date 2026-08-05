Letizia di Spagna a Maiorca è un sogno in avorio, ma Leonor e Sofia le rubano la scena

Leonor e Sofia sono sempre più belle e sì, riescono a rubare la scena alla madre Letizia di Spagna. La nuova generazione Royal non teme rivali

IPA La Principessa Leonor di Spagna a Palma di Maiorca

Non c’è estate che si rispetti senza Palma di Maiorca, per Letizia di Spagna e la sua famiglia. Ma se la Reina aveva già sfoggiato uno splendido abito rosso in una di queste serate estive, stavolta a essere protagonista è un look total white che le dona moltissimo, complice l’abbronzatura ma anche il suo stile impeccabile. Tutto perfetto, eppure c’è chi le ruba comunque la scena: parliamo delle sue due splendide figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia che, a differenza della madre, hanno optato per due look multicolor perfetti per la bella stagione.

Letizia in bianco, come da tradizione

Un totale di 600 ospiti ha partecipato all’esclusivo ricevimento nei giardini del palazzo, che ogni anno Re Felipe e la Regina Letizia organizzano, invitando rappresentanti delle istituzioni e personalità importanti dell’isola che, come da tradizione, ospita la Famiglia Reale spagnola per le vacanze estive.

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Dopo averci deliziato con uno splendido abito monospalla di Carolina Herrera alla chiusura dell’Atlàntida Film Fest, c’era grande attesa per scoprire quale look avrebbe riservato a questo evento e, come sempre, la Reina non ha deluso le aspettative.

In linea con il “dress code” che aveva già adottato lo scorso anno, eliminando ogni formalità a favore di un abbigliamento molto più “isolano”, Letizia ha sfoggiato un look sobrio ma chic: un abito a righe color avorio di Sybilla, con i suoi amati sandali Aquazurra modello Sundance 50 e gli immancabili anelli Coreterno e Karen Hallam.

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Leonor e Sofia, la loro “seconda volta” è multicolor

A donare un tocco di colore alla serata ci hanno pensato la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia che, seppur in modo diverso, hanno interpretato il concetto di multicolor alla perfezione. Per loro è la seconda volta al ricevimento di Palazzo Marivent, evento che è destinato a vederle protagoniste negli anni a venire.

Quelli di Leonor e Sofia sono due look vivaci ispirati agli acquerelli, coordinati ma con delle differenze evidenti. Cominciamo dall’erede al trono di Spagna, che ha scelto un completo a due pezzi del marchio spagnolo di moda sostenibile Thinking Mu, abbinando il top senza maniche Dora (che aveva già indossato al concerto di Bad Bunny) alla gonna lunga Pauline coordinata, entrambi in un bel gioco di sfumature rosse, arancioni e gialle, con qualche tocco di blu.

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Leonor ha completato l’outfit con accessori color oro, tra cui un bracciale dalla forma organica indossato alto sul braccio e diversi anelli, oltre a sandali metallizzati rigorosamente flat (la comodità prima di tutto). A colpire, però, è il suo beauty look: abbandonate le solite acconciature lisce o a onde, la Principessa ha sfoggiato i capelli sciolti sulle spalle, asciugati al naturale e piuttosto voluminosi, perfetti per incorniciare il suo bel viso truccato in modo fresco e discreto. Sensuale e chic, forse come non l’avevamo mai vista prima.

L’Infanta Sofia non è stata da meno della sorella e ha dato una interpretazione più delicata dello stesso tipo di look, indossando l’abito Libelula del marchio italiano Momonì, lungo e fluente, caratterizzato da una stampa all-over che mescola magenta, rosa cipria, bordeaux, crema, anche lei con qualche tocco di blu. La dolce Sofía ha completato il suo look romantico con gioielli dorati e sandali metallizzati (anche per lei rigorosamente bassi), lasciando che l’abito colorato fosse il protagonista. Per lei niente onde, ma un hairstyle liscio con riga centrale, classico che non passa mai di moda (e le dona moltissimo).