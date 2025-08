Letizia di Spagna, l’abito romantico e sofisticato che tutte vorremmo. E Leonor punta sul low cost

Continuano le vacanze estive di Letizia di Spagna, che sfoggia look tutti da copiare, così come Leonor che punta su un abito low cost

IPA Letizia di Spagna, l’abbraccio più bello con Leonor e Sofia in pubblico dopo mesi

Le vacanze estive continuano per Letizia di Spagna: come ormai da tradizione la Famiglia Reale trascorre le settimane di agosto a Maiorca, dividendosi tra impegni istituzionali ed eventi poco formali, come la visita alla mostra di Joan Miró a Palma. Un appuntamento che ha visto partecipare sia la Sovrana che Felipe, accompagnati dalle Principesse Leonor e Sofia, più belle che mai. Una vera e propria sfida di stile tra Letizia e la sua primogenita: la Regina ha sfoggiato un abito romantico e sofisticato, che segue i trend di stagione, mentre la figlia ha puntato su un abito in lino low cost.

Letizia di Spagna e il trend di stagione: l’abito rosa effetto corsetto

Non poteva che farsi tentare da uno dei trend di stagione: per la visita alla mostra di Joan Miró a Palma Letizia di Spagna ha scelto un abito semplice e sofisticato, perfetto per l’occasione. Si tratta di un nuovo ingresso nel suo guardaroba, un abito rosa di Hugo Boss, realizzato in cotone. Le spalline sottili esaltano la delicatezza del fisico asciutto della Regina, mentre il drappeggio intorno al corpetto aggiunge struttura e valorizza la silhouette.

La Ortiz ha poi scelto di abbinare una pochette ton sur ton di Feel Mallorca, un marchio a cui si affida ogni anno durante il suo soggiorno a Palma. La borsa presenta la tradizionale stampa Ikat maiorchina in rosa ed è stata realizzata a mano da Teixits Riera a Lloseta, una cittadina dell’isola.

IPA

Ai piedi poi un grande classico del suo armadio: un paio di espadrillas di Espardenyas Torres, un modello basso che dava un tocco più casual al suo outfit. Capelli sciolti e fluenti, la Regina di Spagna ha indossato degli orecchini pendenti del marchio valenciano Sure, con cinque soli placcati in oro 18 carati. Immancabile ovviamente l’anello Coreterno, un dono di Sofia e Leonor, con un’incisione molto speciale, tratta proprio da La Divina Commedia di Dante Alighieri, ovvero “amor che tutto move”.

Leonor, la Principessa punta sul low cost

Anche la Principessa Leonor ha attirato l’attenzione su di sé, con un abito must-have dell’estate, in lino, del marchio Easy Wear. Un vestito molto gettonato in questa stagione e quasi sold out in tutte le taglie, visto che ha un costo di 19,90 euro. Presenta uno scollo dritto e spalline ampie, e ha una stampa perfetta per la bella stagione, con fondo verde e palme stilizzate bianche.

Proprio come mamma Letizia, anche la futura Regina di Spagna ha scelto una borsa di Feel Mallorca, con manico corto color écru con tracolla color cammello. Leonor ha abbinato delle espadrillas dello stesso colore: l’eleganza è una dote di famiglia.

IPA

L’Infanta Sofia invece, proprio come la sorella maggiore e la Regina Letizia, ha riciclato un abito che aveva già indossato qualche tempo fa abbinato a una borsa fatta a mano. Si tratta di un abito lungo con scollatura a V, spacco sulla schiena, maniche sopra il gomito. Anche la Principessa ha voluto omaggiare Maiorca con la stampa Ikat, mentre a differenza della sorella e della madre, ha indossato dei sandali bassi in pelle.