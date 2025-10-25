Leonor di Spagna Principessa low cost, splendida nell’abito da 50 euro

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Leonor di Spagna

In questi giorni in Spagna si svolge uno degli eventi più cari alla famiglia reale. Si tratta della manifestazione Principessa delle Asturie, che premia con riconoscimenti regali personaggi che, nel corso dell’anno, si sono distinti per il loro impegno in ambito culturale, artistico, sportivo, politico ed economico. A Oviedo, c’era l’intera famiglia reale di Spagna: Re Filippo e la Regina Letizia, assieme alle figlie le Principesse Sofia e Leonor. Quest’ultima, protagonista assoluta dell’evento, ha sfoggiato un abito che tutte possiamo permetterci di copiare.

L’abito low cost della Principessa Leonor

I Premios Princesa de Asturias sono un evento particolarmente importante per la futura Regina Leonor, perché è proprio per lei che hanno cambiato nome, prima erano intitolati al Principe delle Asturie. E alla cerimonia di premiazione la giovane reale è arrivata portando tutta la freschezza di un’esponente della generazione Z. Elegante e formale sì, ma con un abito di uno dei più popolari brand del fast fashion. Un vestito firmato H&M in vendita al prezzo di 50 euro.

Il vestito midi in tessuto jacquard, in un autunnale e sobrio color melanzana, è stato accuratamente modificato dalla Principessa per adattarlo all’occasione formale. Le maniche sono più strette della versione originale e Leonor vi ha aggiunto una fodera per evitare le trasparenze del tessuto in pizzo. I lunghi capelli – davvero invidiabili – sono portati sciolti e fluenti. Ai piedi un pacco di calzature all’ultima moda: delle sling back a punta con kitten heels.

IPA

Un outfit decisamente più raffinato è invece quello sfoggiato dalla sorella minore, la Infanta Sofia. La secondogenita dei Reyes ha scelto di affidarsi al brand spagnolo Miphai, indossando un movimento abito da cerimonia color mattone, con minigonna asimmetrica con inserti in chiffon e uno scialle leggero a coprire le spalle nude. Le scarpe, un paio di semplici ballerine nude.

La Regina Letizia ravviva un vecchio look

Già alla più rilassata cerimonia del mattino, la Regina Letizia si era vestita in coordinato con le figlie – tutte e tre hanno optato per un tailleur pantalone. Anche alla sera, Letizia ha scelto di ispirarsi ai look di Leonor e Sofia. Simili a quelle della primogenita sono le scarpette in vernice, mentre alla più piccola di casa Letizia ruba l’idea del velo, che usa sapientemente per dare nuova vita a un abito già visto.

IPA

La Regina ha sfoggiato il vestito nero firmato Sybilla già indossato a un vento giornalistico nel 2024. Stavolta, però, ha scelto di coprire l’abito senza spalline nero con un leggero velo. Una scelta davvero originale e facile da replicare per giocare con il proprio guardaroba senza il bisogno di acquistare ancora.

C’era anche Serena Williams

Tra i premiati ai Premios Princesa de Asturias 2025 c’è stata anche Serena Williams, la tennista è stata omaggiata dalla giuria di Asturie per lo sport per gli straordinari successi sportivi e per l’impegno a difesa della “parità di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne nello sport e nella società”.

IPA

A Oviedo, Serena Williams ha portato una ventata di glamour, sfoggiando sul tappeto azzurro un abito degno degli Oscar. Uno splendido vestito rosso fuoco monospalla, dal taglio a sirena, arricchito da decorazioni circolari sui fianchi. Le scarpe rosse in tinta perfetta sono la ciliegina sulla torta.