Letizia di Spagna come una sposa davanti al Papa, Leonor e Sofia gemelle austere

IPA Letizia di Spagna, il look da sposa per la visita del Papa

La visita di Papa Leone XIV a Madrid ha regalato momenti memorabili che rimarranno nella storia della Spagna e della sua casa reale. Fin dal momento in cui è sceso dall’aereo all’aeroporto Adolfo Suárez, il Pontefice ha mostrato senza indugi affetto e comunione con Re Felipe e la Regina Letizia. I tre si erano già incontrati in Vaticano, dove avevano potuto avere un bel momento di confronto e incontro sulle questioni più delicate. Ma al suo arrivo a Palazzo Reale, tutti gli sguardi non hanno potuto fare a meno di puntarsi su Letizia di Spagna e sulla sue figlie, Leonor e Sofía. Ad attirare gli occhi di presenti e fotografi sono stati gli abiti scelti per l’occasione: raggianti e bellissime, ecco i look che hanno scelto per l’importante incontro.

Letizia di Spagna come una sposa per il Papa

Un’occasione importante, ufficiale e dal tono solenne. La visita di Papa Leone XIV a Madrid è un evento storico e sentitissimo per la famiglia reale e per tutta la Spagna. Quella a Re Filippo e a Letizia di Spagna è stata una visita di cortesia, nonché primo appuntamento ufficiale nell’agenda del Pontefice, a cui seguirà un incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico.

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Prevost visiterà poi il barrio de Lucero, alla periferia della città, dove incontrerà gli operatori e gli assistiti del progetto Cedia 24 Horas, struttura gestita dalla Caritas diocesana di Madrid per gli homeless.

Ma gli occhi per il momento sono ancora pieni delle immagini splendide che hanno ritratto il Papa insieme alla famiglia reale spagnola. In particolare, a catturare l’attenzione e i flash dei fotografi, sono stati i look scelti da Letizia e le sue figlie, come sempre impeccabili. Letizia di Spagna ha scelto un abito in pizzo bianco veramente particolare. Il materiale, il taglio, l’eleganza… Tutto l’ha fatta apparire come una sposa davanti al Pontefice.

Un gesto sorprendente? Niente affatto, la Regina ha seguito il cerimoniale del privilege du blanc, prerogativa concessa a un numero molto ristretto di sovrane e consorti cattoliche che permette di indossare il bianco negli incontri ufficiali con il Pontefice. In particolare la scelta è caduta su un abito riciclato, che aveva già utilizzato in Egitto a settembre dello scorso anno: un modello in pizzo guipere e floreale del brand spagnolo The 2nd Skin Co. Il tutto è stato completato da un paio di scarpe con il tacco basso, anch’esse candide come il vestito.

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Leonor e Sofìa “gemelle” austere, così seguono il protocollo

Di tutt’altro tenore i look delle due figlie di Letizia di Spagna. Leonor di Borbone, 21 anni, e Sofia di Borbone, 19 anni, hanno sfoggiato abiti neri e austeri, come da protocollo. Nonostante le due Principesse abbiano già incontrato in passato un Pontefice (Papa Benedetto XVI) lo scenario oggi è molto diverso. All’epoca Leonor e Sofia erano solo delle bambine, e fu loro concesso, in quanto tali, di indossare abiti floreali e ballerine coordinate. Le figlie di Letizia hanno partecipato all’udienza papale da “adulte”, seguendo tutte le regole del caso.

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Infatti, non tute le donne delle Famiglie Reali possono indossare il bianco, ma stando all’etichetta, le scelte più appropriate sono il blu navy scuro o grigio antracite, sempre con tessuti pregiati e finiture sobrie, come crêpe, lana fine o seta opaca. Le due ragazze hanno scelto abiti dalla forma molto simile e austera, elegante, ma non appariscente.