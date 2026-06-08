Letizia di Spagna, le figlie al concerto di Bad Bunny. Ma niente Casita per Leonor e Sofia

Weekend tra dovere e divertimento per Leonor e Sofia: dopo l’incontro con Papa Leone, le Principesse si scatenano al concerto di Bad Bunny

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Getty Images Leonor e Sofia di Spagna

Dalle cerimonie ufficiali con Papa Leone a una serata di musica e divertimento tra coetanei. La Principessa Leonor e l’Infanta Sofia hanno sorpreso il pubblico madrileno partecipando al concerto di Bad Bunny di domenica 7 giugno al Riyadh Air Metropolitano.

Le due figlie di Letizia di Spagna sono state immortalate tra il pubblico insieme a un gruppo di amici, lontane dai riflettori istituzionali che le avevano accompagnate poche ore prima durante gli eventi organizzati per la visita del Pontefice.

Una presenza rimasta inizialmente riservata, come avviene abitualmente per gli appuntamenti privati della famiglia reale, ma poi emersa grazie ad alcune immagini condivise sui social.

Non si tratta della prima volta che Leonor e Sofia vengono avvistate a un concerto: in passato avevano già assistito agli spettacoli di artisti come Rosalía e Harry Styles. Ma questa volta il contrasto tra il rigore degli impegni ufficiali e l’atmosfera informale del live del cantante portoricano ha attirato particolare attenzione.

Leonor e Sofia di Spagna al concerto di Bad Bunny a Madrid

Le immagini diffuse dal giornalista Javi Hoyos sui social mostrano le due sorelle reali in una veste decisamente diversa rispetto a quella sfoggiata durante il fine settimana istituzionale.

Leonor ha scelto un top arancione abbinato a jeans e borsa a tracolla coordinata, mentre l’altra figlia di Letizia di Spagna ha optato per una canotta bianca, completando il look con la fotocamera luminosa distribuita ai partecipanti del tour DeBÍ Tirar Más Fotos.

Un cambio di registro evidente rispetto agli appuntamenti con Papa Leone XIV. Per il primo incontro ufficiale con il Pontefice, entrambe avevano rispettato il protocollo vaticano indossando abiti neri. Il giorno successivo, in occasione della grande Messa in Plaza de Cibeles, avevano invece puntato su tonalità pastello, in linea con il carattere solenne dell’evento.

Lo stesso Pontefice, durante il volo per Madrid, aveva ironizzato sulla coincidenza tra la sua visita e il concerto della star portoricana: “I giovani preferiscono vedere Bad Bunny o il Papa? Molti andranno al concerto di Bad Bunny, ma sono sicuro che ce ne saranno anche alcuni che verranno a vedere il Papa. E questo la dice lunga”.

Perché Leonor e Sofía non sono entrate nella Casita di Bad Bunny

Inevitabilmente, in molti si sono chieste perché le figlie del Re Felipe non fossero presenti nella chiacchierata Casita di Bad Bunny, lo spazio allestito di fronte al palco e ispirato all’architettura portoricana, dove ogni sera si ritrovano celebrità e VIP. Di recente abbiamo visto qui anche la nostra Chiara Ferragni.

Com’è facilmente intuibile, Leonor e Sofía non c’erano perché in occasioni come questa preferiscono mantenere un basso profilo e divertirsi con le amiche come qualsiasi coetanea.

Tra l’altro, i reali spagnoli utilizzano da tempo uno stratagemma per passare inosservati a questi eventi: arrivano pochi minuti dopo l’inizio dei concerti e se ne vanno prima della fine, così solo le persone a loro più vicine si accorgono della loro presenza.

Questa volta, però, alcuni fan sono riusciti a filmare Leonor e Sofia, motivo per cui una delle loro amiche ha provato addirittura a camuffarle con un ventaglio.