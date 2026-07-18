IPA Elodie e Franceska Nuredini

Esistono eventi impossibili da prevedere, che, matematicamente, si presentano nel momento meno opportuno in assoluto. Così avrà pensato anche chi era presente sabato 18 luglio alla seconda data di Bad Bunny a Milano. “Il concerto dell’anno”, “l’evento più atteso”… conclusosi con la clamorosa fuga dei 78mila spettatori all’Ippodromo La Maura. Ora c’è il dispiacere, anche per chi, sotto la grandine arrivata implacabile e improvvisa, è rimasto ferito. Tra chi si è affrettato a scappare dalla bomba d’acque che si è abbattuta sul capoluogo lombardo anche Elodie e l’inseparabile Franceska Nuredini, ospiti dell’iconica “casita” tipica dei concerti del cantante portoricano. Ecco cos’è successo.

Il concerto di Bad Bunny annullato, la fuga di 78mila spettatori

Musica e spettacolo, poi, all’improvviso, grandine violenta e battente, vento e fulmini. Così i 78mila spettatori del concerto di Bad Bunny a Milano sono stati evacuati dall’Ippodromo La Maura. Addirittura alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine caduti durante il nubifragio e sono stati prontamente soccorsi dal 118.

Il concerto dunque è stato sospeso dopo appena sei canzoni e l’area è rimasta sotto il controllo di organizzatori e forze dell’ordine. Sicuramente il repentino allontanarsi di così tante persone è stata la causa del caus appena all’uscita dell’area del concerto: spettatori a caccia di taxi non disponibili e strade paralizzate dal traffico, dagli allagamenti e da palline di grandine tutt’attorno.

Un peccato e un dispiacere per i presenti, ma sicuramente, vista l’attesa del concerto, si sta già pensando a una modalità di rimborso o di recupero della data.

Elodie e Franceska in fuga dalla casita

Tra gli spettatori e le spettatrici dell’atteso concerto anche Elodie, in compagnia dell’ormai inseparabile fidanzata, Franceska Nuredini. L’artista italiana ha certo un’affinità con il cantante portoricano, sia per i ritmi sia per la capacità di infiammare il pubblico durante i concerto. Al suo fianco la ballerina compagna di tante date, sicuramente appassionata della musica coinvolgente e ballabilissima di Bad Bunny.

Entrambe erano ospiti nell’iconica casita della seconda data milanese del cantante e pensavano sicuramente, come tutti gli altri del resto, di potersi godere una serata a suon di reggaeton, ma la pioggia e la grandine ha sorpreso anche loro, costringendole alla fuga dall’Ippodromo La Maura. Elodie e Franceska hanno documentando (anche con un certo divertimento) l’allontanamento dal luogo del concerto e la loro attesa di un momento tranquillo per dirigersi verso casa.

“Tutto ok”, le parole condivise dalla cantante per tranquillizzare i propri fan. Nelle storie su Instagram poi entrambe hanno condiviso alcune immagini di quei momenti concitati. Un selfie di loro due bagnate di pioggia ma felici all’interno della macchina, un’altra immagine dei vestiti sparsi a terra, troppo pregni d’acque per essere utilizzati.