Concerto Bad Bunny annullato, i rimborsi e il recupero della nuova data

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IPA Bad Bunny

Doveva essere un trionfo, invece è diventato un disastro. Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa del maltempo, spingendo l’organizzazione a evacuare oltre 80mila persone fra paura e feriti. Un sogno spezzato per tantissimi fan del cantante che da mesi attendevano di vederlo cantare in Italia.

Il concerto di Bad Bunny annullato: 80mila persone evacuate e feriti per il maltempo

La seconda data del concerto di Bad Bunny a Milano era prevista per sabato 18 luglio. Dopo la prima serata in cui l’artista portoricano aveva infiammato l’Ippodromo Snai La Maura, i fan erano curiosi di seguire un’altra performance dove, fra l’altro, era previsto un ospite speciale e la possibilità per altri fortunatissimi di accedere alla Casita.

Dopo poche canzoni però la situazione è precipitata a causa del temporale che si è abbattuto su Milano. Le fortissime raffiche di vento e la grandinata hanno spinto gli organizzatori, soprattutto per motivi di sicurezza, ad annullare l’evento.

La seconda data milanese del Debí tirar más fotos World Tour è stata quindi interrotta e la sicurezza ha evacuato l’area. Nel corso della serata, proprio per via del maltempo, alcuni spettatori sono rimasti feriti, colpiti dagli enormi chicchi di grandine. Sul luogo del concerto sono poi intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno realizzato l’evacuazione delle 80mila persone arrivate per assistere al concerto di Bad Bunny. Il personale del 118 ha assistito i feriti, mentre tutta l’area è stata presidiata dalle forze dell’ordine.

I rimborsi per il concerto di Bad Bunny a Milano

E ora cosa accadrà? Il concerto di Bad Bunny a Milano verrà recuperato? Si chiedono i fan. La risposta è no. In un comunicato ufficiale infatti Live Nation ha fatto sapere che la data non verrà recuperata e che i biglietti verranno rimborsati integralmente.

“A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny previsto per il 18 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto e il pubblico è stato evacuato in tutta sicurezza – si legge nella nota diffusa dalla società organizzatrice dello show -. A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato”.

“La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità – ha spiegato Live Nation -. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l’evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato”.

Il concerto dunque non verrà riprogrammato, ma, come spiegano gli organizzatori, il biglietto verrà rimborsato. Bad Bunny aveva iniziato a cantare da circa mezz’ora, esibendosi con ben sei canzoni, quando era arrivato lo stop per motivi di sicurezza e perché il maltempo sembrava non dare tregua.

“Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo”, spiegano gli organizzatori. Il rimborso, è stato specificato, verrà effettuato sia per quanto riguarda il valore nominale del biglietto sia per il 15% di commissioni legate alla prenotazione. Nei prossimi giorni comunque dovrebbero arrivare ulteriori comunicazioni riguardo i rimborsi.