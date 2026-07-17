Concerto Bad Bunny, chi è Jeremy Villanueva che sceglie chi entra nella Casita

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IPA Bad Bunny

Il modo migliore per riuscire ad entrare nella Casita di Bad Bunny durante il concerto di Milano? Cercare Jeremy Villanueva, braccio destro dell’artista che ha il compito, nel corso dei live, di trovare le persone che potranno accedere alla struttura.

Chi è Jeremy Villanueva, braccio destro di Bad Bunny

Da sconosciuto a star dei social, Jeremy Villanueva è diventato famosissimo negli ultimi mesi proprio grazie al suo ruolo ai concerti di Bad Bunny. Ha infatti proprio lui il compito di selezionare dal pubblico i fan che potranno vivere il live dalla prospettiva della Casita.

Villanueva è un amico di Bad Bunny, ma soprattutto un assistente di produzione che fa parte dello staff del tour mondiale. Ha un compito molto importante: si aggira nella location dello stadio e osserva il pubblico, decidendo in tempo reale quali saranno le persone che potranno entrare nella Casita di Bad Bunny.

Villanueva sceglie le persone in base all’istinto, puntando su chi sa farsi notare. Chi è chiaro che si scatenerà e chi è vestito in modo particolare, richiamando il look del concerto.

Come entrare nella Casita di Bad Bunny

La Casita è una riproduzione di una tipica abitazione di Porto Rico monopiano e si trova al centro della scenografia. Durante il concerto di Bad Bunny diventa una vera e propria casa, ma soprattutto un palco che è parte integrante della performance.

Al suo interno il cantante esegue i suoi brani più personali, accogliendo ospiti famosi (come Chiara Ferragni ed Exter Esposito), ma anche amici e ovviamente spettatori selezionati. Ovviamente la Casita sarà presente anche ai due concerti di Milano di Bad Bunny. I live si terranno venerdì 17 luglio 2026 e sabato 18 luglio 2026 presso l’ippodromo Snai La Maura nell’ambito del tour Debí tirar más fotos.

Secondo le prime informazioni a Milano la Casita dovrebbe trovarsi nell’area posteriore al parterre. La selezione come avviene e come farsi notare da Jeremy? Per prima cosa è importante riconoscerlo. Jeremy Villanueva ha capelli ricci neri e indossa sempre un cappello e occhiali da vista con una spessa montatura nera.

Chi ha la fortuna di farsi notare deve poi sapere una cosa: la selezione è sempre per una persona sola e raramente vengono scelti gruppi di persone, proprio perché i posti nella Casita sono pochissimi. Se vieni scelto dunque dovrai decidere se andare da solo oppure rinunciare e restare con i tuoi amici.

Un altro particolare da sapere è che quando Jeremy sceglie una persona per entrare nella Casita quest’ultima dovrà sottoporsi prima ad alcuni controlli da parte della sicurezza. A quel punto verrà consegnato un braccialetto speciale che consentirà l’ingresso nella Casita. L’interno, almeno secondo chi ci è entrato, è spettacolare, con drink, schermi per seguire la performance di Bad Bunny e aria condizionata per combattere il grande caldo.

Scatenarsi è obbligatorio, ballando e cantando le canzoni dell’artista portoricano. Inoltre c’è il divieto tassativo di intralciare Bad Bunny durante la performance e soprattutto di toccarlo visto che si esibisce direttamente sul palco della Casita a pochi centimetri dal suo pubblico.