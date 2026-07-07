Chi è la Contessa Anna Schaffgotsch che sposa il Duca di Braganza e Porto

Anna Schaffgotsch sarà la futura moglie di Dom Dinis di Braganza: ecco chi è la giovane contessa che entrerà nella storica Casa Reale portoghese

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Palazzo Nazionale di Queluz

A soli 24 anni il suo nome è finito al centro dell’attenzione delle cronache internazionali: stiamo parlando di Anna Schaffgotsch, giovane aristocratica austriaca dal profilo estremamente riservato. Lei è la donna che ha conquistato il cuore dell’Infante Dom Dinis di Braganza, Duca di Porto, uno degli scapoli più ambiti dell’aristocrazia europea. L’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, arrivato nel giugno 2026, ha acceso i riflettori su una figura finora rimasta lontana dal clamore mediatico, ma che oggi si prepara a entrare a pieno titolo tra i protagonisti delle grandi famiglie reali del continente.

Chi è la Contessa Anna Schaffgotsch

Nata a Vienna il 17 febbraio 2002, Anna Schaffgotsch porta un nome che racconta secoli di storia: il suo nome completo, Contessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronessa di Trachenberg, riflette infatti l’appartenenza a una delle più antiche e prestigiose casate dell’Europa centrale. Gli Schaffgotsch infatti sono una storica famiglia nobiliare originaria della Slesia, il cui passato affonda le radici nel Medioevo e si intreccia con le vicende politiche e culturali dell’Impero Asburgico e della nobiltà tedesca. Nel corso dei secoli, la famiglia ha accumulato titoli, proprietà e un importante patrimonio storico, mantenendo ancora oggi un ruolo di rilievo negli ambienti aristocratici europei.

Anna è figlia dei conti Marie e Maximilian Schaffgotsch ed è cresciuta in un contesto dove tradizione e formazione hanno sempre camminato di pari passo. Pur appartenendo a una famiglia dal lignaggio illustre, Anna ha scelto di costruire il proprio percorso puntando anche sugli studi e ha conseguito una laurea in Economia e Scienze Sociali, una preparazione che testimonia l’attenzione delle nuove generazioni aristocratiche verso competenze sempre più moderne e internazionali, senza rinunciare all’eredità familiare.

Fino a pochi mesi fa il suo nome era conosciuto quasi esclusivamente negli ambienti nobiliari europei, ma la svolta è arrivata con l’annuncio del fidanzamento con Sua Altezza Reale l’Infante Dom Dinis di Braganza, Duca di Porto, secondogenito di Duarte Pio di Braganza e di Isabel de Herédia. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati delle famiglie reali, soprattutto perché riguarda la storica Casa di Braganza, la dinastia che ha regnato sul Portogallo fino alla proclamazione della Repubblica nel 1910 e che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento della monarchia portoghese.

Nonostante l’improvvisa popolarità, Anna continua a mantenere uno stile estremamente discreto e, a differenza di molte giovani aristocratiche della sua generazione, non è una presenza costante sui social network né ama esporsi pubblicamente. Le sue apparizioni sono rare e sempre legate a occasioni ufficiali o familiari, una scelta che contribuisce ad alimentare il fascino che la circonda.

L’annuncio del matrimonio con Dom Dinis di Braganza, Duca di Porto

Nonostante sia nata e cresciuta in Austria, Anna Schaffgotsch ha costruito nel tempo un legame sempre più profondo con il Portogallo, il Paese che presto diventerà anche la sua seconda casa. La giovane contessa, infatti, non è soltanto la futura moglie dell’Infante Dom Dinis di Braganza, Duca di Porto, ma conosce già da vicino la realtà portoghese grazie a un percorso personale e professionale che l’ha portata a vivere per un periodo a Lisbona.

Qui ha approfondito il suo interesse per il settore dell’educazione, partecipando a diversi progetti e svolgendo tirocini che le hanno permesso di inserirsi nella vita culturale e sociale del Paese.

Il suo debutto pubblico in veste di futura membro della Casa di Braganza è avvenuto a Coimbra, una delle città simbolo della storia e della cultura portoghese: lì Anna ha preso parte al suo primo appuntamento ufficiale accanto a Dom Dinis.

L’annuncio del matrimonio, diffuso ufficialmente dalla Casa Real Portuguesa, ha rappresentato uno degli eventi più significativi dell’anno per gli appassionati di monarchie e Anna si prepara così ad assumere un ruolo sempre più centrale all’interno della Casa Reale portoghese. Pur mantenendo il suo stile riservato e lontano dai riflettori, la giovane contessa è destinata infatti a diventare uno dei nuovi volti dell’aristocrazia europea, affiancando Dom Dinis negli impegni istituzionali e nelle attività promosse dalla famiglia Braganza.