Possenhofen, l’incantevole castello dove viveva Sissi prima di sposarsi

iStock Castello di Possenhofen

Il Castello di Possenhofen si specchia nelle acque tranquille del lago di Starnberg, in Baviera, e ancora oggi conserva un aspetto sospeso nel tempo: sebbene non sia considerato il castello più appariscente della Germania, né quello più fiabesco, rimane uno dei luoghi più importanti per comprendere una delle figure storiche più affascinanti, ovvero chi era Elisabetta di Baviera prima di diventare Sissi, di approdare alla corte di Vienna, dei protocolli, prima del mito dell’Imperatrice inquieta.

Prima di tutto questo c’erano questi prati, il lago, le giornate all’aria aperta e una casa di famiglia dove l’infanzia aveva un sapore molto diverso da quello che l’avrebbe attesa da adulta. Possenhofen si trova a meno di un’ora da Monaco; non si visita all’interno, perché oggi è una proprietà residenziale privata, ma il suo profilo resta visibile dall’esterno e continua ad attirare chi vuole seguire le tracce di Sissi nei luoghi reali della sua vita.

La storia del Castello di Possenhofen

La storia del castello comincia molto prima di Elisabetta. Siamo nel Cinquecento, quando il duca Guglielmo IV di Baviera concede un terreno sul lago al cancelliere Jakob Rosenbusch. L’accordo prevede la costruzione di una residenza adeguata al rango del luogo e del proprietario. Rosenbusch, almeno all’inizio, prova a risolvere la questione in modo piuttosto economico, immaginando una costruzione in legno. La soluzione, però, non soddisfa il duca, che pretende un edificio più solido e rappresentativo.

Da quella correzione nasce il nucleo in pietra del castello, segnato dalle quattro torri angolari che ancora oggi ne rendono riconoscibile la sagoma. L’operazione fu costosa, ma non priva di conseguenze favorevoli per Rosenbusch: il suo prestigio aumentò, così come il suo potere sul territorio legato alla tenuta.

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Nei secoli successivi la proprietà passò più volte di mano. Famiglie nobili, funzionari di corte e personalità legate alla Baviera si alternarono nella gestione del castello, che attraversò anche momenti durissimi. La Guerra dei Trent’anni segnò una frattura profonda: Possenhofen uscì dal conflitto gravemente compromesso e richiese un recupero impegnativo. A quel punto era un edificio da salvare.

Nel Seicento, con Ferdinando Maria di Baviera, il castello iniziò progressivamente a perdere parte della sua durezza difensiva. L’idea era quella di rendere la tenuta più adatta al soggiorno, alla caccia, alla vita aristocratica sul lago. La funzione cambiò, e con essa anche l’atmosfera del luogo: da struttura compatta e sorvegliata, diventò sempre più una dimora da abitare.

La svolta più importante arrivò però nell’Ottocento, quando il Duca Massimiliano Giuseppe in Baviera, il padre di Elisabetta, acquistò la proprietà; lo trasformò in una residenza familiare più moderna, comoda, adatta alle estati di una famiglia numerosa. Il complesso venne aggiornato, ampliato e collegato nelle sue diverse parti, fino ad assumere quell’aspetto stratificato che ancora oggi racconta i molti passaggi della sua storia.

Per quasi un secolo Possenhofen rimase legato alla famiglia. Poi il Novecento ne cambiò bruscamente il destino. Dopo la Prima guerra mondiale la proprietà perse la centralità che aveva avuto in passato e cominciò una fase di declino. Durante il periodo nazista e negli anni della guerra, il castello venne destinato a usi lontanissimi dall’immagine legata a Sissi: funzioni sanitarie, impieghi militari, attività produttive. Una lunga parentesi che lo portò in parte al degrado e alla perdita di gran parte degli interni originari.

Solo negli anni Ottanta arrivò una nuova fase. Un importante intervento di recupero salvò l’immagine storica dell’edificio, ma ne cambiò definitivamente la destinazione: il castello fu trasformato in appartamenti privati, ed è per questo che oggi non è possibile visitarlo all’interno.

Lo stile architettonico

Dal punto di vista architettonico, Possenhofen nasce come una residenza signorile fortificata, con qualche influenza ancora legata al mondo tardo medievale, ma lasciando intravedere una razionalità più vicina al Rinascimento.

Il corpo più antico è quello che dà ancora identità al complesso: una massa severa e regolare, chiusa dalle torri d’angolo e coperta da un tetto ampio, quasi domestico. La struttura, dunque, va immaginata come abbastanza robusta da ricordare una struttura difensiva, ma anche abbastanza elegante da diventare dimora.

Possenhofen doveva essere pratico e resistente; nei secoli, le aggiunte successive hanno reso il complesso più articolato, affiancando al nucleo antico nuovi spazi più adatti alla vita di una famiglia aristocratica ottocentesca. Anche il parco ha avuto un ruolo fondamentale. Ridisegnato secondo il gusto paesaggistico dell’epoca, ha ammorbidito l’immagine del castello e lo ha reso perfetto per la villeggiatura sul lago.

Il legame con Sissi

Per Elisabetta Amalia Eugenia di Baviera, nata nel 1837, Possenhofen fu il luogo dell’infanzia più libera, quello legato ai fratelli, alle giornate all’aperto, ai giochi sul lago e a un modo di crescere molto diverso da quello che avrebbe trovato poi alla corte di Vienna. La famiglia chiamava affettuosamente il castello “Possi”.

Secondo la tradizione, proprio quell’infanzia formò il carattere indipendente di Elisabetta. Sissi crebbe in un ambiente più spontaneo rispetto alle corti imperiali, tra natura, cavalli, libertà e un legame assoluto con il paesaggio. Poi, ancora adolescente, fu proiettata in un destino ben diverso: il matrimonio con Francesco Giuseppe e il ruolo di Imperatrice d’Austria.

Eppure il legame con il lago di Starnberg non si spezzò mai davvero. Anche dopo il matrimonio, Elisabetta tornò spesso da queste parti, scegliendo per i suoi soggiorni una locanda che oggi porta il suo nome, l’Hotel Kaiserin Elisabeth. Poco distante c’è anche la Roseninsel, l’Isola delle Rose, legata al rapporto speciale tra Sissi e Ludovico II di Baviera. Un luogo appartato, quasi sospeso sull’acqua, che conserva ancora oggi le confidenze rivelate durante le passeggiate.

Si può visitare il Castello di Possenhofen?

La risposta, purtroppo, è no. Dopo il restauro degli anni Ottanta il castello è diventato una proprietà residenziale privata, quindi non è aperto al pubblico. L’edificio si può comunque ammirare dall’esterno, e poi c’è sempre la possibilità di “costruire” un piccolo itinerario sulle tracce dell’imperatrice. Dalla stazione di Possenhofen si raggiunge facilmente l’area del castello, poi si può proseguire verso il lago e l’imbarco per la Roseninsel, visitabile con tour guidati nella stagione di apertura. Anche senza varcare la soglia del castello, Possenhofen resta un luogo prezioso, per ciò che evoca e racconta; Sissi da giovane, ancora spensierata e ben lontana dall’etichetta imperiale, prima che la sua vita diventasse leggenda.