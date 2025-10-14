La figura dell’imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, è andata al di là della storia: è diventata un mito romantico che continua ad affascinare l’immaginario collettivo. Sposata con l’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria all’età di sedici anni, Sissi incarna il perfetto connubio tra bellezza, ribellione e tragedia.
Nel corso del tempo, il mito di Sissi è stato reinventato dalla cultura popolare, soprattutto grazie ai celebri film con Romy Schneider, che l’hanno trasformata in un simbolo di eleganza e amore idealizzato. Quella versione cinematografica ha attenuato le ombre della sua biografia e l’ha elevata allo status di leggenda romantica, una sorta di principessa moderna in bilico tra doveri e sogni.
Oggi i riflettori sono puntati su uno dei suoi discendenti, un giovane la cui popolarità è dovuta quasi più al suo carisma e al suo bell’aspetto che alla discendenza reale. Si tratta di Seraphim von Habsburg-Lothringe, ribattezzato già come “l’uomo più bello dell’Oktoberfest”.
Chi è Seraphim von Habsburg-Lothringen, il nipote dell’imperatrice Sissi
La popolarità di Seraphim von Habsburg-Lothringen è esplosa nel 2023, quando un video in cui spiegava la sua vita quotidiana all’Oktoberfest di Monaco gli ha di fatto cambiato la vita.
All’epoca, pochi conoscevano questo aristocratico che porta i titoli di Sua Altezza Reale e Imperiale, Principe d’Ungheria e Altezza Imperiale d’Austria e quasi nessuno sapeva che il giovane, che lavorava al famoso festival tedesco gestendo una squadra di camerieri, è un discendente (nello specifico, come lui stesso spiega sul suo profilo Instagram, è un suo pronipote) della nota Imperatrice Sissi.
Da quel momento in poi, Seraphim è diventato una star e ha iniziato a vedere aumentare i suoi follower sia su Instagram che su TikTok.
Classe 2003, nato e cresciuto nella periferia di Monaco, il giovane principe è andato via di casa a 18 anni per approfondire gli studi in fitness e diventare più indipendente. Per guadagnarsi da vivere, ha iniziato a lavorare come istruttore di palestra e modello. Ma, dopo l’enorme successo di questi anni, ora vive grazie ai social media e si è persino cimentato come attore in un film. Ha anche in programma di pubblicare una canzone con un amico, come riportato dal quotidiano tedesco Abendzeitung.
Seraphim è molto orgoglioso delle sue origini, sebbene nelle interviste abbia sottolineato di non poter vivere dei suoi titoli nobiliari (i suoi non sono riconosciuti in Germania) né del suo passato, e che la sua famiglia non ha più i soldi di un tempo.
Spesso si vanta delle sue origini bavaresi indossando il costume tradizionale della sua terra natale sui social o alle varie inaugurazioni dove è chiamato in qualità di testimonial.
Gli Asburgo furono imperatori d’Austria tra il 1804 e il 1918 e l’unione del Duca Francesco III di Lorena con Maria Teresa I d’Austria, ultima discendente della Casa d’Asburgo, diede origine alla cosiddetta dinastia degli Asburgo-Lorena. Con questa unione, i discendenti divennero noti come Asburgo-Lorena e continuarono a governare il Sacro Romano Impero e altri territori, come l’Impero austro-ungarico, fino alla sua dissoluzione.
Tra i suoi antenati più illustri c’è il nonno Stefano d’Asburgo, che, come ha raccontato Seraphim a Tatler, “crebbe nel castello, aveva un orso bruno come animale domestico e fu allevato dalle domestiche in modo molto tradizionale, ma quando scoppiò la guerra, lui e i suoi fratelli dovettero fuggire. Quando era ancora in vita, mi ha raccontato, impacchettarono tutto e si ammassarono nel retro di una vecchia Mercedes-Benz per lasciare il paese”.
Per quanto riguarda la vita privata, Seraphim è innamorato di Celina, una giovane modella tedesca con cui è fidanzato da due anni. Spesso condividono i loro scatti di coppia sul web e hanno già partecipato insieme a diverse apparizioni pubbliche nel suo paese d’origine.
Seraphim e le passioni in comune con l’imperatrice Sissi
Appassionato di tatuaggi, Seraphim von Habsburg-Lothringen ne ha diversi sul corpo e sogna di aprire uno studio di tatuaggi nella sua città natale. È interessante notare che anche la sua antenata, l’imperatrice Sissi, aveva un tatuaggio di un’ancora sulla spalla sinistra, fatto a 51 anni, nel 1888.
“Penso di essere abbastanza simile a lei; non era la perfetta reale”, ha osservato il pronipote. “Era molto stravagante. Lo faceva a modo suo. Anch’io faccio così. Sono un ribelle“, ha aggiunto.
Con Sissi condivide anche la passione per lo sport, visto che l’imperatrice aveva fatto installare una palestra nei suoi appartamenti e si allenava praticamente ogni giorno. Era ossessionata dalla bellezza e dalla magrezza.
“Sissi è per me è una grande fonte di ispirazione. Sono molto orgoglioso di essere imparentata con lei”, ha concluso Seraphim, un altro royal in grado di unire tradizione, stile e aspirazioni moderne.