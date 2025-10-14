Discendente dell'imperatrice d'Austria, è uno sportivo e influencer molto seguito sui social. E il suo aspetto è da vero Principe Azzurro

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Seraphim von Habsburg Lothringen

La figura dell’imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, è andata al di là della storia: è diventata un mito romantico che continua ad affascinare l’immaginario collettivo. Sposata con l’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria all’età di sedici anni, Sissi incarna il perfetto connubio tra bellezza, ribellione e tragedia.

Nel corso del tempo, il mito di Sissi è stato reinventato dalla cultura popolare, soprattutto grazie ai celebri film con Romy Schneider, che l’hanno trasformata in un simbolo di eleganza e amore idealizzato. Quella versione cinematografica ha attenuato le ombre della sua biografia e l’ha elevata allo status di leggenda romantica, una sorta di principessa moderna in bilico tra doveri e sogni.

Oggi i riflettori sono puntati su uno dei suoi discendenti, un giovane la cui popolarità è dovuta quasi più al suo carisma e al suo bell’aspetto che alla discendenza reale. Si tratta di Seraphim von Habsburg-Lothringe, ribattezzato già come “l’uomo più bello dell’Oktoberfest”.

Chi è Seraphim von Habsburg-Lothringen, il nipote dell’imperatrice Sissi

La popolarità di Seraphim von Habsburg-Lothringen è esplosa nel 2023, quando un video in cui spiegava la sua vita quotidiana all’Oktoberfest di Monaco gli ha di fatto cambiato la vita.

All’epoca, pochi conoscevano questo aristocratico che porta i titoli di Sua Altezza Reale e Imperiale, Principe d’Ungheria e Altezza Imperiale d’Austria e quasi nessuno sapeva che il giovane, che lavorava al famoso festival tedesco gestendo una squadra di camerieri, è un discendente (nello specifico, come lui stesso spiega sul suo profilo Instagram, è un suo pronipote) della nota Imperatrice Sissi.

Da quel momento in poi, Seraphim è diventato una star e ha iniziato a vedere aumentare i suoi follower sia su Instagram che su TikTok.

Classe 2003, nato e cresciuto nella periferia di Monaco, il giovane principe è andato via di casa a 18 anni per approfondire gli studi in fitness e diventare più indipendente. Per guadagnarsi da vivere, ha iniziato a lavorare come istruttore di palestra e modello. Ma, dopo l’enorme successo di questi anni, ora vive grazie ai social media e si è persino cimentato come attore in un film. Ha anche in programma di pubblicare una canzone con un amico, come riportato dal quotidiano tedesco Abendzeitung.

Seraphim è molto orgoglioso delle sue origini, sebbene nelle interviste abbia sottolineato di non poter vivere dei suoi titoli nobiliari (i suoi non sono riconosciuti in Germania) né del suo passato, e che la sua famiglia non ha più i soldi di un tempo.

Spesso si vanta delle sue origini bavaresi indossando il costume tradizionale della sua terra natale sui social o alle varie inaugurazioni dove è chiamato in qualità di testimonial.

Gli Asburgo furono imperatori d’Austria tra il 1804 e il 1918 e l’unione del Duca Francesco III di Lorena con Maria Teresa I d’Austria, ultima discendente della Casa d’Asburgo, diede origine alla cosiddetta dinastia degli Asburgo-Lorena. Con questa unione, i discendenti divennero noti come Asburgo-Lorena e continuarono a governare il Sacro Romano Impero e altri territori, come l’Impero austro-ungarico, fino alla sua dissoluzione.

Tra i suoi antenati più illustri c’è il nonno Stefano d’Asburgo, che, come ha raccontato Seraphim a Tatler, “crebbe nel castello, aveva un orso bruno come animale domestico e fu allevato dalle domestiche in modo molto tradizionale, ma quando scoppiò la guerra, lui e i suoi fratelli dovettero fuggire. Quando era ancora in vita, mi ha raccontato, impacchettarono tutto e si ammassarono nel retro di una vecchia Mercedes-Benz per lasciare il paese”.

Per quanto riguarda la vita privata, Seraphim è innamorato di Celina, una giovane modella tedesca con cui è fidanzato da due anni. Spesso condividono i loro scatti di coppia sul web e hanno già partecipato insieme a diverse apparizioni pubbliche nel suo paese d’origine.

Getty Images

Seraphim e le passioni in comune con l’imperatrice Sissi

Appassionato di tatuaggi, Seraphim von Habsburg-Lothringen ne ha diversi sul corpo e sogna di aprire uno studio di tatuaggi nella sua città natale. È interessante notare che anche la sua antenata, l’imperatrice Sissi, aveva un tatuaggio di un’ancora sulla spalla sinistra, fatto a 51 anni, nel 1888.

“Penso di essere abbastanza simile a lei; non era la perfetta reale”, ha osservato il pronipote. “Era molto stravagante. Lo faceva a modo suo. Anch’io faccio così. Sono un ribelle“, ha aggiunto.

IPA

Con Sissi condivide anche la passione per lo sport, visto che l’imperatrice aveva fatto installare una palestra nei suoi appartamenti e si allenava praticamente ogni giorno. Era ossessionata dalla bellezza e dalla magrezza.

“Sissi è per me è una grande fonte di ispirazione. Sono molto orgoglioso di essere imparentata con lei”, ha concluso Seraphim, un altro royal in grado di unire tradizione, stile e aspirazioni moderne.