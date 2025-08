IPA Com'è finita la terza stagione di Sissi: anticipazioni Sissi 4

Quella di Sissi è una storia che ha da tempo un enorme appeal sul pubblico italiano. Non ci si aspettava, però, che la nuova serie distribuita in Germania potesse intrigare così tanto. La produzione ha avuto fine con quattro stagioni, andate in onda dal 2021 al 2024. Da noi si registra un po’ di ritardo ma in questo 2025 gli appassionati avranno i loro 6 episodi finali. Per potersi approcciare al meglio alle nuove puntate, però, sarebbe il caso di fare un passo indietro: dov’eravamo rimasti.

Come finisce Sissi 3

Di seguito il riassunto dettagliato di tutte le sei puntate di Sissi andate in onda in Italia nel 2024.

Episodio 1

La terza stagione inizia con Napoleone III che deve darsi alla fuga dopo la proclamazione della Repubblica. Franz teme che gli eventi possano avere un impatto anche a Vienna e decide che il giovane principe Rudolf, di appena 9 anni, deve iniziare l’addestramento militare. Sissi è però furiosa, dal momento che ciò contravviene agli accordi.

Tra gli operai del Prater scoppiano poi dei disordini, chiedendo non solo lo stipendio ma anche il pasto caldo promesso. L’imprenditore Freiherr von Wertheim, però, sostiene che i costi sono raddoppiati. Franz gli promette più soldati in sua tutela e intanto ordina al suo aiutante di infiltrarsi, così da scoprire i piani degli operai.

Episodio 2

Sissi decide di rapire suo figlio dalla caserma e scappare. Lascia a Franz una lettera e sua figlia Gisella alle cure della contessa Esterhazy. L’uomo le mette alle calcagna le sue squadre di ricerca ma madre e figlia riescono a raggiungere un bar, dove incontrano la fotografa francese Alma. Lei offre loro aiuto e viaggiano insieme verso Marsiglia.

Scoppia intanto la ribellione, sedata da Franz, che finalmente decide di dare ordine alla cucina del tribunale di sfamare i deboli lavoratori. La sua è però soltanto un’operazione di facciata. Ordine infatti di mescolare un centinaio di soldati tra gli operai, così da individuare il capo degli insorti. Scopre che Albert, loro leader, vuole armarsi contro i soldati e attaccare uno dei trasporti militari.

Episodio 3

Bismarck minaccia di affiancare la Russia, formando così un’alleanza Austria-Ungheria. Franz chiede allora a sua madre, l’arciduchessa Sophie, sostegno nella mediazione con lo zar, preparandosi intanto a una possibile guerra, ritirando i fondi per il cantiere. Nuovi licenziamenti e malumori, come conseguenza.

In assenza di Sissi, Franz vuole aprire il ballo a corte con la cameriera Walli, che finge d’essere una contessa ma, insieme al suo fidanzato Gustav (fratello minore di Albert), mira a derubare tutti. Ecco però apparire l’arciduchessa Sophie, che offre sostegno al figlio e con il quale apre il ballo.

Episodio 4

Franz scopre dove si trova Sissi e, dopo un incontro appassionato, l’uomo scompare segretamente con Rudolf. Sophie invita intanto l’ambasciatore russo a casa sua, sperando che lo zar Alessandro II e la zarina vengano a Vienna per un banchetto.

Sissi intanto parte con Alma, che ha un tumore alla testa che potrebbe farle perdere la vista. Le due si dirigono a Parigi, mentre a Vienna Franz fa giustiziare tre operai mediante impiccagione. Ancora truffato da Walli, inoltre, trascorre una notte di passione con lei, mentre Sissi si abbandona all’assenzio e agli amanti nella capitale francese. Riceve però infine un telegramma che l’avverte del fatto che Franz ha escluso suo figlio dall’esercito.

Episodio 5

Sissi torna a Vienna ma il rapporto con Franz è gelido. Albert chiede intanto vendetta per i lavoratori impiccati, ma il conte Grunne, mescolato ai ribelli, gli consiglia di evitare la violenza, per il suo bene. I lavoratori sono in inferiorità e verranno tutti uccisi. Suggerisce allora uno sciopero collettivo.

Lo zar intanto annuncia la sua venuta e Franz spera di negoziare. C’è però una lunga lista di pretese, tra le quali la conquista della Crimea. Grunne intanto viene scoperto e arrestato, mentre il padre di Albert viene ammazzato dai soldati.

Il lavoratore ribelle chiede dunque a suo fratello Gustav di farlo entrare a Hofburg, dove spera di uccidere l’imperatore. Quando però il fratellino e Walli non lo aiutano, lui, folle di rabbia, minaccia di fare del male alla figlia in orfanotrofio.

Franz è bloccato tra la necessità di salvare l’impero e la consapevolezza che la sua gente muore di fame. Soldi al popolo o allo zar? Insieme con Sissi, propone a quest’ultimo un’alleanza a tre con Bismarck. Intanto a palazzo Rudolf scopre Walli e Albert.

Episodio 6

Albert prende in ostaggio Rudolf e indirizza una lettera all’imperatore, chiedendo la sua vita in cambio del bambino. Sissi la intercetta prima che Franz possa leggerla e va alla ricerca del figlio di persona.

Gustav prega il fratello di protestare pacificamente e alla fine Grunne, scoperto il rapimento, svela il luogo dove gli insorti depositano le armi. Rudolf viene localizzato ma Albert scopre tutto e, pur liberando il bambino, prende in ostaggio Sissi e Franz, appiccando poi un incendio dinanzi alla prigione.

Tutto ciò impedisce all’imperatore di portare avanti le trattative con Bismarck, che minaccia di lasciare Vienna per sempre. Grunne ricorda allora ad Albert le ultime parole di suo padre, morente, sul fare la cosa giusta. Riesce così a liberare Sissi e Franz dalla prigione in fiamme. I due abbracciano il figlio e intercettano Bismarck poco prima che possa partire, ricucendo le trattative per un’alleanza.

Sissi 4, anticipazioni ultima stagione

Stasera, martedì 5 agosto 2025, va in onda Sissi 4. La quarta stagione era molto attesa ed è giunta in Italia con un anno di ritardo. Il tutto in onda su Canale 5 e la prima puntata vede l’imperatrice d’Austria irrequieta e colma di pensieri oscuri.

In questa stagione dovrà fare i conti con la morte del padre e numerosi segreti. La ritroviamo a Possenhofen, dove recupera in seguito a un grave incidente a cavallo a Cortù. Qui viene svelata la realtà delle economie del padre, morto d’infarto. Aveva perso tutto scommettendo ai cavalli. La tenuta di famiglia è dunque dell’allevatore Georg Basselet von La Rosée.

Sissi non intende però cedergli tutto e lo sfida in una gara per riprendersi il terreno. Intanto tutt’intorno divampano grandi amori. La sorella Sophie Charlotte è infatuata di Ludwig di Baviera. Il fratello Louis riceve invece l’offerta per diventare ministro della Giustizia. Ciò però lo costringerebbe a rinunciare alla donna amata.