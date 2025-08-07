Ascolti tv del 6 agosto, Rocco Schiavone contro la Principessa Sissi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Marco Giallini è Rocco Schiavone

Mercoledì 6 agosto 2025, mentre le temperature restano alte e molti si godono il relax estivo, le reti tv hanno proposto una selezione di titoli pensati per tenere compagnia durante le serate più afose dell’estate.

A dominare il palinsesto sono stati film e serie tv: la commedia Sei mai stata sulla luna? su Rai 1, Rocco Schiavone 4 con Marco Giallini su Rai 2 e Sissi 4 su Canale 5 hanno portato sullo schermo storie di investigazione, atmosfere noir e drammi storici.

Ma non solo: spazio anche alla cronaca, con Il Caso, il programma di Stefano Nazzi su Rai 3, e all’attualità con Zona bianca su Rete 4. Ma chi ha davvero conquistato il pubblico nella battaglia degli ascolti?

Prima serata, ascolti tv del 6 agosto

Nella prima serata di ieri, mercoledì 6 agosto 2025, su Rai1 Sei mai stata sulla luna?, la commedia diretta da Paolo Genovese con Raoul Bova, Nino Frassica e Sabrina Impacciatore interessa 1.459.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Un ottimo risultato che però non riesce a scalzare quello ottenuto da Canale 5 che, con Sissi 4 conquista 1.436.000 spettatori con uno share del 13.6%. Niente da fare nemmeno per Rai2, che con la replica di Rocco Schiavone 4 intrattiene 951.000 spettatori pari al 7.5%.

Su Italia1 Chicago Med raccoglie 1.003.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3, invece, Il Caso di Stefano Nazzi segna 543.000 spettatori (4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 775.000 spettatori (6.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 525.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 La rivincita delle bionde ottiene 349.000 spettatori (2.7%). Sul Nove la partita di calcio amichevole Aston Villa-Roma raduna 325.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, i dati del 6 agosto

Per quanto riguarda l’Access, Su Rai1 Techetechetè raduna 2.587.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti, raccoglie 3.984.000 spettatori pari a un incredibile 25.7%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 558.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.015.000 spettatori (6.6%).

Su Rai3, invece, Generazione Bellezza è seguito da 824.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.255.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 699.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 685.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.041.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 405.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Amadeus, con The Cage – Prendi e Scappa, raccoglie 590.000 spettatori con il 3.8%.

Preserale, lo share del 6 agosto

Nel corso del Preserale, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.025.000 spettatori pari al 21.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.956.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Enrico Papi e il suo Sarabanda – Prima Sfida intrattiene 1.449.000 spettatori (17%), mentre Sarabanda convince 1.942.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (310.000 – 3.7%), The Rookie totalizza 432.000 spettatori con il 4.2% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine raggiunge 536.000 spettatori con il 4.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 302.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 392.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.647.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 645.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 698.000 spettatori (5.4%), mentre su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 117.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel conquista 190.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (220.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? viene scelto da 473.000 spettatori con il 3.6%.