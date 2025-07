Ascolti tv del 9 luglio, il Mondiale per Club, Rocco Schiavone o Bla bla baby

Su Canale 5 la semifinale del Mondiale per Club, lo speciale "Chi l'ha visto?" su Rai 3 o "Rocco Schiavone" su Rai 2: chi vince gli ascolti tv?

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Marco Giallini è Rocco Schiavone

È estate e i programmi tv non riservano grandi sorprese nemmeno nella serata di mercoledì 9 luglio. Su Rai 1 è andato in onda il film Bla bla baby con Alessandro Preziosi, mentre gli appassionati di calcio si sono potuti godere la semifinale del Mondiale per Club, PSG-Real Madrid, su Canale 5.

Non è estate senza una replica. E così ci pensa Rai 2 a mandare in onda Rocco Schiavone con Marco Giallini, una delle serie poliziesche più amate di sempre. Siamo nella terza stagione, ormai ce ne sono sei, e il vicequestore Schiavone è sempre più isolato ad Aosta: Caterina si è rivelata una spia, Sebastiano è agli arresti domiciliari e Furio e Brizio sono spariti.

Su Rai 3 è tornato Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli ha condotto uno Speciale sui delitti di Villa Pamphili. Mentre su Italia 1 è andato in onda il film Una ragazza e il suo sogno e su Rete 4 Zona Bianca.

Prima serata, ascolti tv del 9 luglio: vince il Mondiale per Club, Chi l’ha visto? al top

Su Rai 1 Bla bla baby incolla al piccolo schermo 1.865.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la partita del Mondiale per Club – PSG-Real Madrid ha conquistato 3.500.000 spettatori con uno share del 21.8%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3 intrattiene 773.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno piace a 1.250.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.392.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 814.000 spettatori (6.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 627.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 Sliding Doors ottiene 235.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Hancock raduna 338.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 9 luglio

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 3.255.000 spettatori (19.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint di 11 minuti raccoglie 2.257.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post interessa a è la scelta di 572.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.102.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 780.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.386.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 983.000 spettatori e il 6.1% nella prima parte e 917.000 spettatori e il 5.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.022.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Foodish totalizza 434.000 spettatori (2.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 595.000 spettatori con il 3.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.125.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.099.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (12.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.581.000 spettatori (14.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (370.000 – 4.3%), The Rookie totalizza 468.000 spettatori con il 4.3% e Blue Bloods 705.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 409.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 440.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.747.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 727.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa appassiona 871.000 spettatori (6.1%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 129.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 246.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 400.000 spettatori con il 2.8%.