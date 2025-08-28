Ascolti tv del 27 agosto, Il segreto di Isabelle, Rocco Schiavone o Zona Bianca

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Marco Giallini è Rocco Schiavone

L’estate sta finendo e in tv si avviano alla conclusione repliche e serie agostane per lasciare spazio alle nuove edizioni delle trasmissioni autunnali. Così, mercoledì 27 agosto è andata in scena su Rai 1 la puntata conclusiva de Il segreto di Isabelle, su Rai 2 la replica di Rocco Schiavone con Marco Giallini e su Canale 5 il film Nata per te.

Il trend di stagione è evidente se l’omaggio a Discoring del 26 agosto è stato un successone in fatto di ascolti. In attesa della programmazione d’autunno, su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata di Zona Bianca, dove Giuseppe Brindisi è tornato a occuparsi della guerra in Ucraina.

Invece Rai 3 ha trasmesso Jannacciami!, il concerto di Paolo Iannacci per i 90 anni dalla nascita del padre Enzo.

Prima serata, ascolti tv del 27 agosto: Nata per te batte Il segreto di Isabelle

Su Rai 1 Il segreto di Isabelle incolla al piccolo schermo 1.676.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Nata per te ha conquistato 1.996.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 5 intrattiene 821.000 spettatori pari al 6.1%.

Su Italia1 Chicago Med intrattiene 930.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Jannacciami! segna 492.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 721.000 spettatori (6.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 525.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 What Women Want – Quello che le donne vogliono ottiene 459.000 spettatori (3.6%). Sul Nove 12 Round raduna 240.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 27 agosto

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.798.000 spettatori (17%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.590.000 spettatori pari al 27.9%. Su Rai2 TG2 Post intrattiene 443.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 929.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 748.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.283.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 679.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 518.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 954.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 474.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 581.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 agosto

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.137.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.152.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.483.000 spettatori (15.7%), mentre Sarabanda ha convinto 1.913.000 spettatori (16.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (331.000 – 2.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 486.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 350.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami segna 484.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.033.000 spettatori (15.6%). A seguire Blob intrattiene 746.000 spettatori (5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 779.000 spettatori (5.4%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 107.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 297.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (227.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 485.000 spettatori con il 3.4%.