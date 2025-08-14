Ascolti tv del 13 agosto, Rocco Schiavone o Fragili 2

Un palinsesto variegato quello della serata del 13 agosto, con tanti film, serie tv e spazio per l'informazione: chi vince la gara degli ascolti

Ancora per poche settimane i palinsesti televisivi manderanno in onda le repliche dei programmi più apprezzati e delle serie più amate dal pubblico. E in attesa che inizino le tanto attese nuove edizioni delle trasmissioni, nella calda serata del 13 agosto gli spettatori hanno potuto rivedere su Rai2 gli episodi della quarta stagione di Rocco Schiavone, con un intenso Marco Giallini nei panni del vicequestore di Aosta.

Su Canale5 un’altra replica, quella della seconda stagione di Fragili, miniserie con Corinne Cléry, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Su Rai1 andava in onda il film per famiglie Poly, mentre Rai3 proponeva Il colibrì, pellicola con protagonisti due grandi attori del panorama italiano, Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak.

Su Rete4 spazio all’informazione con Giuseppe Brindisi e Zona Bianca, che come di consueto offre uno sguardo sull’attualità e la politica italiana, su Italia1 invece gli episodi della celebre serie tv Chicago Med. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 13 agosto?

