Ascolti tv del 14 agosto, Un professore contro Fragili 2

Le serie tv più amate e i film classici nel palinsesto televisivo del 14 agosto: chi ha vinto la gara degli ascolti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Alessandro Gassman

Manca sempre meno all’inizio delle nuove edizioni dei programmi televisivi più amati, e nel frattempo i palinsesti in queste settimane d’agosto propongono tante repliche e poche novità. E una giornata particolare come la vigilia del Ferragosto non fa eccezione: in attesa della terza stagione in arrivo in autunno, su Rai1 sono andate in onda tre puntate della seconda stagione di Un professore, con Alessandro Gassmann nei panni del carismatico e anticonformista Dante Balestra.

Canale5 invece proponeva il gran finale di Fragili 2, la miniserie che mette a confronto anziani e teenager con Corinne Cléry, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Su Rai2 l’appuntamento era con la serie tv Delitti in Paradiso, ambientata tra le acque cristalline dei Caraibi, poi su Rai3 un grande classico: Vacanze romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck.

Un altro film cult su Rete4, con la seconda parte de Il Padrino, mentre su Italia1 era in programma il thriller Dangerous Waters. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 14 agosto? Scopriamolo insieme.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 14 agosto