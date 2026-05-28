Ascolti tv del 27 maggio: Stefano De Martino schiaccia Gerry Scotti. Cazzullo stupisce

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

La serata televisiva di mercoledì 27 maggio è dedicata ai film e nemmeno in prima visione. La scuola sta finendo e così anche le fiction e le trasmissioni sono terminate o quasi. Restano i consueti appuntamenti con Chi l’ha visto? su Rai 3, dove si è parlato della scomparsa di Barbara Covi, con Realpolitik su Rete 4 e con Una giornata particolare su La7.

Rai 1 ha trasmesso il film di e con Leonardo Pieraccioni, Pare parecchio Parigi, e Canale 5 ha risposto con Indiana Jones e il quadrante del destino. Su Italia 1 sono stati protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo con Tre Uomini e una gamba.

Solo Rai 2 ha mandato in onda una puntata inedita di Mare Fuori 6 dove le tensioni tra clan dividono l’IPM: da una parte ci sono le tre sorelle, dall’altra Simone e i suoi alleati. Micciarella prova a sottrarre suo fratello da queste dinamiche, ma viene respinto. Pino sprofonda sempre di più e la sua disperazione pesa non soltanto sui due milanesi, ma anche su Lino. Tra Sharon e Tommaso nasce una forte attrazione.

Nell’access prime time si è giocata la partita dello share tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 27 maggio: Rai 1 e Canale 5 poca differenza

Su Rai 1 Pare parecchio Parigi incolla al piccolo schermo 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share dalle 21:48 alle 23:22. Su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino conquista 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:58 alle 00:46. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene .000 spettatori pari al %.

Su Italia1 Tre uomini e una gamba diverte 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.463.000 spettatori (10.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 587.000 spettatori (5.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.273.000 spettatori e il 7.9%.

Access Prime Time, dati del 27 maggio: De Martino batte Gerry

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.820.000 spettatori (22.8%) e Affari Tuoi arriva a 4.472.000 spettatori (24.2%) dalle 20:50 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.279.000 – 19%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.372.000 spettatori pari al 23.6% dalle 20:52 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 442.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 917.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 903.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.333.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 886.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.486.000 spettatori (8.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 27 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.566.000 spettatori pari al 25%, mentre L’Eredità coinvolge 3.748.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.669.000 spettatori (17.9%), mentre Avanti un Altro convince 2.128.000 spettatori (18%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (306.000 – 3.3%), F.B.I. conquista 443.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 540.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 327.000 spettatori (3.1%), mentre N.C.I.S. Los Angeles è seguito da 500.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.780.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 769.000 spettatori (5%) e Tribù sigla 728.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 605.000 spettatori (4.8%), mentre La Promessa intrattiene 855.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 268.000 spettatori pari al 2.5%.