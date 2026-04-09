Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino protagonista incontrastato

Stefano De Martino domina ovunque in tv e si mette sullo stesso livello di Julia Roberts e Richard Gere: tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato il protagonista indiscusso della serata televisiva di mercoledì 8 aprile. Prima ha condotto Affari Tuoi su Rai 1 e poi in prima serata è passato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile.

L’unico avversario degno di nota è stato Gerry Scotti che, come di consueto, nell’access prime time ha guidato su Canale 5 La Ruota della Fortuna.

Mentre la prima serata non ha presentato grandi novità. Rai 1 ha trasmesso la commedia con Julia Roberts e Richard Gere, Pretty Woman, ormai un cult. Su Rai 3 è tornato il solito appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato della morte di Mario Paciolla.

Canale 5 ha mandato in onda la serie Forbidden Fruit, Rete 4 RealPolitik e Italia 1 ha trasmesso Le Iene. Su La7 è tornato Saviano con La giusta distanza.

Prima serata, ascolti tv dell’8 aprile

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati dell’8 aprile

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 aprile