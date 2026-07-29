“Ho finito sei cicli di chemio, è andata molto bene”, la forza di Monica Guerritore

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Monica Guerritore

È un racconto sincero e pieno di forza quello fatto da Monica Guerritore su Instagram. L’attrice in un video ha raccontato di essersi sottoposta a sei cicli di chemioterapia dopo aver scoperto un valore fuori norma.

La forza di Monica Guerritore su Instagram

Sui social, Monica Guerritore ha svelato di aver affrontato un percorso di cura negli ultimi mesi. “5:20 Finito. Ora posso raccontare… scusandomi per non averlo fatto prima ma capirete. Ora è tutto passato e sono felice”, si legge nella didascalia del video pubblicato su Instagram dall’attrice.

Nella clip Monica Guerritore racconta cosa è accaduto, spiegando di essersi sottoposta ad un ciclo di sei chemio. La diva italiana ha svelato di aver iniziato le cure mentre stava promuovendo Anna il suo primo film da regista che parla della grande Anna Magnani ed era impegnata con l’opera Le Villi di Giacomo Puccini, in scena all’Opéra Nice Côte d’Azur (Teatro dell’Opera di Nizza).

L’attrice ha vissuto il percorso nel silenzio, con il sostegno della famiglia e degli amici. Ora che tutto è finito la Guerritore ha deciso di condividere quanto successo sui social per favorire la prevenzione e aiutare tutte le persone che stanno affrontando una battaglia simile.

“Era metà aprile e ad un controllo che faccio periodicamente uno dei valori era fuori norma, il CA 125 – spiega nel video -. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo, il professor Cortesi. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di 6. Non era la prima volta che mi trovavo ad aver a che fare con un tumore”.

“Ho fatto il primo trattamento il giorno prima di partire per Nizza, dove mi aspettavano due settimane di prove all’Opera per ‘Le Villi’. Nemmeno per un momento ho pensato di rinunciare. Ce la farò, mi sono detta, e sono partita”, ha aggiunto.

Senza paura e con grande sincerità, Monica Guerritore ha parlato del suo percorso di cura. “La bellezza della musica, le messa in scena, Puccini, mi hanno distolto dal pensiero del cammino che avevo appena cominciato -, ma qualcosa è cambiato con il ritorno a Roma -. Le prime ciocche di capelli hanno cominciato a lasciarsi andare. Mi ricordo, ero sul divano, ho abbracciato mio marito, la mia roccia, e ho pianto”.

Nonostante tutto, Monica Guerritore non si è fermata: “Avevo davanti a me tutta una serie di presentazioni, avevo maggio, giugno, luglio pieni… Una serie di impegni per accompagnare ‘Anna’. Dovevo andare avanti e per andare avanti non dovevo far trapelare nulla. Non era di me che dovevo parlare, ma del film. Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca, una frangetta e un taglio strano di capelli quello che mi accadeva”.

Le difficoltà e l’amore della famiglia

Durante le uscite ufficiali, Monica ha raccontato di aver tenuto duro, sostenuta anche dalla famiglia e dai colleghi: “Mi sentivo strana, in imbarazzo, ho serrato i denti e sono andata… I flash dei fotografi, gli sgardi dei colleghi. Avevo paura e invece voglio ringraziarli per aver avuto tanto rispetto e tanta delicatezza. Ho sentito il mio mondo, solidale, vicino. Ringrazio tutti quelli che per questi quattro mesi hanno capito che c’era qualcosa, mi hanno sorriso e hanno parlato d’altro. Ho toccato con mano la solidarietà e l’umanità delle persone, un regalo che esiste”.

L’attrice e regista ha poi raccontato di stare bene. “Ora ho finito, ho finito tutte e sei le chemio – ha spiegato . È andato tutto molto bene grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici. Ringrazio il professor Cortesi, ringrazio la nostra sanità e la ricerca, che sposta sempre l’asticella in avanti e ci protegge e cura. Ancora un paio di festival e vado in vacanza”.

Poi un importante messaggio: “L’amore attorno è tutto per chi subisce questo trattamento. Le mie figlie sempre vicino a portarmi il cappuccino di tè… E mio marito sempre con me, mano nella mano, giorno e notte, soprattutto la notte”.