Elisabetta Canalis e la figlia Skyler, due gocce d’acqua: stesso sorriso sbarazzino

editato in: da

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis ha condiviso uno scatto prezioso sul suo profilo ufficiale Instagram: un ritratto, un confronto tra lei e la figlia Skyler Eva. Una versione baby che ha conquistato i fan, ma non solo: ha anche posto l’accento sull’incredibile somiglianza tra mamma e figlia. Sono tantissime le vip che sui Social Media si lasciano andare ai ricordi d’infanzia, postando degli scatti unici. La Canalis non poteva esimersi, così come noi dal notare il sorriso sbarazzino che accomuna lei e Skyler Eva.

Elisabetta ha scelto la sua amatissima Sardegna come meta delle vacanze estive in Italia: è il suo posto preferito al mondo, la sua terra natia. Per chiunque sia lontana da casa, non è difficile capire quant’è importante ritornare nel luogo dell’infanzia, in particolare dopo mesi di assenza. La Canalis abita a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eva. Spesso, quando si rimette piede a casa, salta fuori anche un’inspiegabile voglia di ripercorrere il passato: è quanto ha fatto la Canalis con il raffronto tra lei e Skyler.

A parte il colore degli occhi (azzurri per la piccola Skyler, ereditati dal padre), le due sembrano vere e proprie sorelle: ha colpito particolarmente il sorriso sbarazzino, frizzante, leggero, come due gocce d’acqua. Elisabetta ha anche spesso affermato di avere un desiderio mai sopito (e spinto dalla stessa Skyler), ovvero la possibilità di darle una sorellina o un fratellino. La showgirl sarda aveva condiviso qualche tempo fa un video su Instagram in cui mostrava una tenera scena: la figlia sperava di “ordinare” una sorellina. Una battuta classica per i bimbi piccoli, dopotutto, che spesso sognano di avere un compagno di giochi.

Tuttavia, la showgirl ha espresso anche dei dubbi a riguardo: ne aveva parlato in occasione di un’intervista in diretta su Instagram al Corriere della Sera. Per il momento, non c’è alcun progetto di cercare un altro figlio. Anzi, in occasione della domanda, aveva raccontato la storia del suo cane Nello, adottato durante la pandemia di Coronavirus: qualcuno lo aveva abbandonato. Aveva anche invitato i suoi follower ad andare al canile, per permettere agli animali abbandonati di trovare una casa. La famiglia Canalis-Perri è al completo adesso: per la meravigliosa Skyler, in ogni caso, l’amore non manca affatto.