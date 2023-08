Elisabetta Canalis e Brian Perri, prima foto insieme dopo il divorzio. Le lacrime della figlia

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Elisabetta Canalis e Brian Perri di nuovo insieme. La soubrette sarda ha condiviso su Instagram alcuni scatti insieme all’ex marito. I due sono apparsi sereni e sorridenti vicini alla figlia Skyler Eva. Nessun ritorno di fiamma tra gli ex coniugi, che si sono lasciati qualche mese fa, bensì un’occasione speciale: il primo allenamento sul ghiaccio della bambina al Toyota Sports Centers di Los Angeles.

Elisabetta Canalis e Brian Perri di nuovo insieme: la figlia in lacrime

Elisabetta Canalis e Brian Perri, che sono convolati a nozze nel 2014, hanno mantenuto un rapporto amichevole e per la serenità della piccola Skyler Eva condividono momenti insieme. Pure per questo l’ex Velina di Striscia la notizia ha deciso di restare a vivere a Los Angeles sebbene da tempo sogni di rientrare in pianta stabile in Italia.

Elisabetta Canalis ha postato su Instagram, dove è seguita da oltre tre milioni di follower, alcuni scatti della giornata trascorsa al centro sportivo. La showgirl ha pubblicato, inoltre, le lacrime di Skyler Eva, che si è emozionata prima di entrare in campo per poi essere subito rassicurata da papà Brian Perri, di professione chirurgo ortopedico.

Perché Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono lasciati

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati dopo oltre dieci anni insieme a causa di “differenze inconciliabili e insanabili”. Il divorzio ufficiale è arrivato lo scorso luglio anche se i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente della questione. È stata la Canalis, secondo i gossip, a mettere la parola fine al matrimonio.

“Differenze inconciliabili e non più sanabili” che hanno portato ad “un drastico allontanamento” sono i motivi alla base della rottura tra Elisabetta e Brian. A complicare la situazione, in più, le frequenti liti legate alla kickboxing, nuova passione della Canalis. Uno sport “troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi”.

Elisabetta Canalis e il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Da qualche mese Elisabetta Canalis ha un nuovo amore: il campione di kickboxing e suo allenatore personale Georgian Cimpeanu. 29 anni, quindici in meno della modella, ha già conosciuto Skyler Eva durante le vacanze in Sardegna. Nato in Romania ma cresciuto in Italia, più precisamente a Villanova di Guidonia, è laureato in Scienze Motorie.

Mamma casalinga, papà muratore, lo sport è sempre stato il motore della sua vita. In una vecchia intervista per Formen Magazine, Georgian Cimpeanu ha confidato: “Per anni non ho pensato alla famiglia, alle ragazze, al divertimento, c’era esclusivamente lo sport e la mia volontà di vincere”.

Da qualche tempo, però, Georgian – soprannominato tra l’altro IceMan – ha lasciato le competizioni dopo quattro vittorie mondiali ed è diventato un personal trainer delle star, tra l’Italia, Milano soprattutto, e gli Stati Uniti. Qui ha conosciuto Elisabetta Canalis, con la quale è scattato subito un feeling speciale.

Al contrario di Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu non è mai stato sposato e non ha figli. Non si conoscono relazioni importanti nel suo passato amoroso. Da subito ha instaurato un ottimo rapporto con Skyler Eva, che è molto legata alla madre.