Elisabetta Canalis incanta con il look total orange

Ci ha abituate a bikini da copertina, ma anche lontano dalle spiagge Elisabetta Canalis riesce a stupire con i suoi look. E per le sue serate a Las Vegas, all’insegna del divertimento e delle feste in casinò, la showgirl ha esibito un look total orange difficile da replicare.

Elisabetta Canalis, il look total orange

Dopo essersi concessa qualche giorno in Sardegna con il fidanzato Georgian Cimpeanu e l’amica Melissa Satta, Elisabetta Canalis è tornata negli Stati Uniti. L’ex velina non si trova a Los Angeles, città in cui risiedeva da anni con l’ormai ex marito Brian Perri, bensì nella mecca del divertimento per eccellenza: Las Vegas. E per una meta simbolo degli eccessi e delle notti brave, non poteva che scegliere un outfit all’altezza della situazione.

Baciata da Madre Natura e aiutata da estenuanti sessioni in palestra, la showgirl sarda può contare su un addome perfettamente scolpito, che ha ben pensato di mettere in evidenza con un outfit vivace sì, ma anche molto sensuale. Per le sue serate nella capitale del Nevada, Eli ha scelto un particolare completo arancione vitaminico composto da body con cut-out simettrico sull’addome e pantaloni a zampa di elefante. A completare l’ensemble, dei sandali con dettagli gioiello, una mini bag nera e vistosi orecchini a cerchio.

I complimenti, come ci si poteva aspettare, sono arrivati copiosi. Da un lato, in molti si congratulano con l’ex velina per la perfetta forma e la bellezza che, nonostante il passare degli anni, non accenna a sfiorire. Dall’altro invece, alcune follower la implorano di condividere i suoi segreti in palestra e a tavola: “Ci spieghi poi cosa fai per l’addome?” commenta una fan. Chissà che prima o poi, oltre alla ricetta del celebre pollo alla griglia, la showgirl non si decida a rendere pubblica la sua dieta per intero.

I segreti di bellezza di Elisabetta Canalis

Da sempre apprezzata per la bellezza acqua e sapone, Elisabetta Canalis è considerata una vera e propria icona del fascino mediterraneo: una semplicità che la rende a suo modo unica, molto lontana da canoni artefatti e caratterizzati da un eccessivo uso della chirurgia estetica. A 43 anni, Eli deve la sua splendida forma ad un regime alimentare equilibrato e ad una costante attività fisica, mai interrotta nemmeno durante la gravidanza.

E’ stata proprio l’ex velina di Striscia la Notizia a condividere alcuni segreti di bellezza con i fan, che le hanno rivolto domande in merito su Instagram. “Faccio colazione con i cornflakes, a pranzo frullato di banane, proteine in polvere e burro d’arachidi. A cena mangio tutto, carboidrati e proteine. La cosa più importante rimane però l’idratazione: bevo almeno 3 litri di acqua al giorno” ha sottolineato la showgirl sarda. Che anche in fatto di workout ha dato qualche dritta: “Seguo allenamenti ad alta intensità tre volte a settimana. Faccio boxe e kickboxing, a volte solo pilates, non ho una routine precisa” ha spiegato Eli. Di sicuro, visto che il nuovo compagno Georgian Cimpeanu è proprio un campione di kickboxing, la motivazione in palestra non le mancherà.