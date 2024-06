Elisabetta Canalis rilancia il costume nero intero: il più semplice, il più sexy

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Con il wedding weekend di Diletta Leotta, che ha sposato Loris Karius alle Isole Eolie il 22 giugno, sono salite anche le quotazioni di Elisabetta Canalis, che si è presentata alle nozze in forma perfetta, insieme al fidanzato personal trainer Georgian Cimpeanu. La coppia ha colto al volo l’occasione per concedersi una vacanza in barca. Elisabetta detta legge sui look da spiaggia – e da yatch – con molta eleganza.

Cimpeanu, classe 1993, è un campione di kickboxing di origini rumene. I primi avvistamenti con Elisabetta risalgono alla scorsa estate. Ormai si può dire che i due facciano coppia fissa, tanto che si sono presentati insieme anche a uno dei matrimoni più attesi della stagione.

Il costume nero intero di Elisabetta Canalis fa tendenza

In una stagione estiva in cui i bikini sono sempre più succinti, il monokini total black di Elisabetta Canalis è un’alternativa che da una parte riporta indietro nel tempo, dall’altra riporta il classico in primo piano. Fisico atletico grazie all’allenamento continuo, Elisabetta ha sfoggiato un’abbronzatura color caramello, messa ancora più in evidenza dal taglio basic e chic del suo costume intero.

Nello scatto che ha condiviso dalla barca la showgirl tiene in mano una gigantesca ciotola di pasta. In altre foto scopriamo qualcosa di più della romantica giornata in barca; la coppia ha pranzato con pasta, gamberi e polpette e si è concessa qualche ora di sole in una romantica cornice. Chiaro, tutti i carboidrati del mondo non possono competere con le sessioni di allenamento della Canalis.

I costumi da bagno 2024 seguono due diverse tendenze: modelli vintage con stampe e pattern retrò e bikini frou frou e superfloreali, con inserti di fiocchi, pietre, volant. Anche i monokini tinta unita sono grandi protagonisti di quest’estate: essenziali e sempre adatti, tanto alla spiaggia quanto alla barca. Elisabetta per par condicio ha mostrato anche un look in bikini a fascia con spalline, con motivo fiorellini azzurri e blu, un po’ anni ’90, e un terzo bikini arancio a righe sottili molto minimal, sempre in stile anni ’90.

La vacanza in barca con il fidanzato e gli amici

Elisabetta e George si stanno godendo il relax al largo delle coste siciliane insieme ad altri amici, invitati come loro al supermatrimonio di Diletta Leotta. A bordo dello yatch ci sono anche Elodie e il fidanzato Andrea Iannone, che hanno a loro volta condiviso con i follower istantanee del loro giugno balneare. Il gruppo si è dedicato al sole, al mare e al buon cibo tipico di queste zone. E naturalmente all’amore: tra Elisabetta e George, come tra Elodie e Iannone, le relazioni sembrano andare, per utilizzare una metafora nautica, a gonfie vele.

Con Elisabetta e George anche il loro cane, che li ha accompagnati sia in barca che al Therasia Resort dove si sono tenute le nozze di Leotta e Karius.

Elisabetta Canalis, un tempo nota come “velina-ragazza della porta accanto” è stata molto apprezzata dai fan, che hanno espresso i loro complimenti per i suoi look semplici ma ricercati, che mettono in evidenza la sua bellezza naturale.