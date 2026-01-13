Elisabetta Canalis, il bikini animalier in California con tocco western

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Primi bikini vip dell’anno: le regine di gennaio

Come si comincia bene l’anno nuovo? Lo sa di certo Elisabetta Canalis che, dopo il Capodanno d’amore a Los Angeles con Alvise Rigo, è tornata a far parlare di sé su Instagram grazie ad una serie di inedite foto scattate direttamente dal deserto della Coachella Valley, dove si trova per celebrare l’inizio del 2026, in compagnia alcuni cari amici. E non c’è più dubbio: è lei la regina dei bikini.

Elisabetta Canalis, gli scatti in bikini nel deserto lasciano a bocca aperta

Con una naturalezza disarmante Elisabetta Canalis riesce a far entrare i propri followers nelle sue giornate: è forse questo il suo più grande punto di forza, e ciò che sta facendo adesso che si trova in California con amici. Amici che, stando allo spiritoso racconto da lei condiviso nelle stories durante le ore successive all’arrivo, non l’hanno raggiunta facilmente: ci sono volute ben ventiquattro ore di spostamenti, partendo da Milano, tra scali e tappe intermedie, come abbiamo appreso.

È stato altrettanto particolare, a quanto pare, anche il primo risveglio “nel deserto”: la showgirl ha parlato di essersi ritrovata con 48–49 gradi Fahrenheit — circa 9°C — nelle prime ore del mattino, temperature che sono fortunatamente cambiate nello svilupparsi della giornata e che hanno permesso del meritato relax all’aria aperta.

Ed ecco, infatti, dopo la tappa fissa in palestra, ovviamente, arrivare lo svago presso le terme naturali: la vediamo nel carosello, ripreso dalla pagina fan Elisabettacanalis_Addicted, indossare un ridottissimo bikini animalier, bordeaux e nero, con piccoli dettagli gioiello sullo slip, e corredato di cappello a falda larga, stile western.

Non è di certo da meno il secondo costume da bagno che vediamo, questa volta bianco e dotato di cut out al centro del petto, anch’esso completato dallo stesso copricapo, da un kimono ton sur ton e da un paio di grandi occhiali da sole.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: è amore vero

Se le prime giornate di gennaio 2026 hanno come sfondo il deserto della California, per Elisabetta Canalis, la fine del 2025 l’aveva vista spensierata ed innamoratissima a Los Angeles in compagnia di Alvise Rigo.

Sebbene i due non abbiano mai confermato chiaramente di essere una coppia le cose al momento appaiono abbastanza chiare: oltre ad essere stati avvistati molto spesso insieme in Italia e così negli Stati Uniti, ultimamente compaiono sempre più di frequente nei rispettivi contenuti social dell’uno e dell’altra. Insomma, in poche parole non si nascondono più, ed era decisamente l’ora.

Da qui non è passato poi molto al primo, ufficiale selfie di coppia: la tenera foto è stata postata proprio dalla showgirl in occasione del giorno del compleanno di lui, nelle storie. Ed eccoli ritratti abbracciati e sorridenti mentre sfrecciavano in moto per le vie di Milano, con un semplice ma dolce “Happy Birthday!” al di sotto.

Il secondo, poi, è arrivato poco dopo, nel riassunto del 31 dicembre, precisamente il quarto scorrendo verso destra. Due gesti spontanei e puliti, che non lasciano più spazio al dubbio e che hanno fatto sognare tutti, ma proprio tutti.

