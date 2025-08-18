Chi è Alvise Rigo, il presunto nuovo amore di Elisabetta Canalis

Sportivo e attore, ma anche modello e personaggio televisivo, Alvise Rigo sarebbe il nuovo amore di Elisabetta Canalis.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alvise Rigo

Si chiama Alvise Rigo l’uomo indicato come il presunto nuovo amore di Elisabetta Canalis. Secondo il settimanale Chi i due sarebbero ormai diventati inseparabili dopo aver preso parte insieme ad un reality su Netflix.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è originario di Venezia ed è un modello, attore e rugbista. Dopo gli studi superiori si è trasferito a Padova, frequentando l’università presso la facoltà di Mediazione linguistica e culturale. Appassionato di rugby, ha giocato inizialmente per la Mogliano Rugby, poco dopo è passato alla Valsugana. Il debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 2020 quando ha rivestito il ruolo di Valletto di Antonella Clerici al Festival di Sanremo. Poco dopo ha preso parte a Ballando con le Stelle ed è apparso in Celebrity Chef di Alessandro Borghese.

Nel frattempo ha continuato a lavorare come modello e personal trainer per diversi marchi e brand. Ha poi partecipato come concorrente a Boomerissima di Alessia Marcuzzi e a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo. Particolarmente riservato riguardo la sua vita privata, Alvise Rigo è stato spesso associato a donne famose come Eleonora Berlusconi o Michelle Hunziker, ma l’attore e sportivo non ha mai confermato nè smentito i rumors su queste storie d’amore.

Alvise Rigo e il legame con Elisabetta Canalis

Secondo alcune indiscrezioni fra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis sarebbe nato un legame speciale dopo la partecipazione di entrambi a Phsyical: da 100 a 1, nuovo reality di Netflix. I due sarebbero stati avvistati insieme a Los Angeles, si seguono su Instagram e qualche tempo fa Alvise era apparso, seppur da lontano e di sfuggita, nelle Stories della showgirl.

Nel passato della modella sarda ci sono diverse storie d’amore importanti. All’inizio degli anni Duemila ha vissuto una burrascosa relazione con Christian Vieri, in seguito ha avuto una storia d’amore con Reginaldo. Dal 2009 al 2011 è stata legata all’attore George Clooney, mentre nel 2013 ha avuto una breve love story con il comico Maccio Capatonda. L’amore più importante però è stato quello per Brian Perri, chirurgo americano da cui ha avuto la figlia Skyler Eva e che è diventato suo marito nel 2013. I due, dopo diverse indiscrezioni, nel 2023 hanno annunciato il divorzio per “differenze inconciliabili”.

“L’idea di ‘per sempre’ non esiste, l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo. Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose – aveva raccontato la showgirl, parlando dell’addio al marito -. Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”.

Dopo il divorzio, Elisabetta aveva iniziato una relazione con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, ma secondo alcune indiscrezioni la storia d’amore fra lo sportivo e la modella sarda sarebbe arrivato al capolinea. A contribuire all’addio sarebbero stati i numerosi impegni di Elisabetta, compresa la scelta di prendere parte al reality di Netflix in cui avrebbe conosciuto Alvise Rigo.