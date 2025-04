Christian Vieri in ospedale alle Maldive per un rumore al polmone: dopo l'allarme, la terapia e il rapido ritorno a Milano. Ecco come sta l'ex calciatore adesso

Fonte: IPA Christian Vieri, malore alle Maldive: rumore al polmone

Christian Vieri ha vissuto una disavventura alle Maldive. Doveva essere una splendida vacanza in famiglia, come dimostra la recente foto pubblicata dalla moglie Costanza Caracciolo. Si è invece rivelata una pessima esperienza. Ecco cos’è successo all’ex calciatore.

Malore per Vieri

Le foto condivise dalla coppia hanno scatenato preoccupazione e allarme tra i fan. I due hanno così deciso di prendere la parola e spiegare l’accaduto. Del resto vedere Vieri su un letto d’ospedale, con indosso una mascherina, non è una scena che siamo abituati a vedere.

“Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa”. Ha inizio così il racconto dell’ex attaccante, che spiega il tutto mentre se ne sta all’ombra su una spiaggia splendida. Al di là dello scenario, però, il malore ha di fatto interrotto anticipatamente la vacanza.

Sperava di poter risolvere tutto rapidamente, patendo per 2-3 giorni. Le cose però non sono migliorate e tre giorni fa ha raggiunto lo studio del medico del posto, così da farsi visitare, considerando il peggiorare della sua tosse.

“Mi dice che un polmone sta bene ma l’altro ‘fischia’ un po’. Da tre giorni prendo l’antibiotico, quindi vacanza finita e torniamo a casa”.

Le parole di Costanza Caracciolo

Ovviamente preoccupata Costanza Caracciolo, che in questi giorni si è presa cura di suo marito. I due avevano deciso di non condividere questa storia, mostrando soltanto il lato bello della vacanza. Dalla foto pubblicata a Pasqua per gli auguri, infatti, nessuno avrebbe potuto intuire cosa stesse succedendo.

“Quando è partito, non era in forma. Aveva un po’ di tosse e dolore alle ossa. Ci siamo detti che all’arrivo alle Maldive, tra sole e mare, sarebbe andata meglio. La situazione è invece peggiorata sempre più”.

Superato il momento di panico generale, per qualcosa caduto in piscina, Costanza ha poi proseguito il racconto. Costretto ad andare dal medico, come spiegato anche dal marito, ha ricevuto un antibiotico e, come evidenziano le foto, la somministrazione è avvenuta tramite mascherina.

Anche lei non ha spiegato benissimo la problematica, parlando di un “rumorino” ai polmoni: “Le vacanze le ha trascorse a letto, praticamente, stando veramente male. Domani partiamo e per lui è finita qui. Mi dispiace tanto”.

Nulla di troppo preoccupante, dunque. Di certo Vieri dovrà sottoporsi a trattamenti anche a Milano, verificando il suo stato fisico con il proprio medico curante. Non si escludono poi degli aggiornamenti, che nessuno gli augura ovviamente, con analisi ulteriori in ospedale per comprendere l’origine di questo “fischio”.