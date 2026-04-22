Margot Robbie conquista la Milano Design Week 2026 con un’eleganza che gioca sul confine tra maschile e femminile. Il completo grigio dal taglio morbido, abbinato a un dolcevita sottile, richiama un’estetica mannish raffinata e assolutamente contemporanea. La cintura a contrasto segna il punto vita, mentre la spilla gioiello aggiunge un dettaglio prezioso e discreto. I capelli sciolti con frangia morbida completano un look che sembra effortless, ma è costruito con estrema precisione.