Il set in raso e pizzo di Margot Robbie a Parigi è il must-have dell'estate (e ti diciamo come copiarlo budget-friendly)

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GettyImages Margot Robbie ispira i nostri outfit estivi con questo completino giallo burro

Sono ormai lontani i tempi del Barbiecore, quando Margot Robbie applicava alla lettera le regole del method dressing sfoggiando completi rosa fluo a ogni occasione. Oggi, fresca dei suoi 36 anni (compiuti lo scorso 2 luglio), l’attrice e produttrice americana si trova a Parigi e detta nuove regole di stile dalla Ville Lumière. Impegnata sul set dell’attesissimo prequel di Ocean’s Eleven – che la vedrà recitare al fianco di Bradley Cooper nei panni dei genitori di Danny Ocean in una rapina ambientata al Gran Premio di Monaco del 1962 –, lo scorso weekend Margot si è concessa una pausa per fare shopping in compagnia della mamma Sarie Kessler, regalandoci un’ispirazione fashion imperdibile.

Parigi in giallo per Margot Robbie

A catturare l’attenzione dei flash è stato un look casual e rilassato, ma incredibilmente chic: un completo lingerie composto da top e minigonna in raso color giallo burro, impreziosita da delicati orli in pizzo bianco. Una scelta che elegge definitivamente questa nuance a colore indiscusso della stagione. Si tratta di una tonalità fresca e luminosa che, unita al taglio scivolato del raso, regala un’allure romantica ed effortless, perfetta per affrontare il caldo estivo in città senza rinunciare all’eleganza.

Copia il look e ricrea l’outfit comfy-chic

Ma qual è il segreto per sfoggiare un completo in stile lingerie senza rischiare l'”effetto pigiama”? Il trucco dell’attrice sta tutto nei contrasti. Margot ha infatti smorzato la dolcezza del set pastello abbinando: un pratico(il classico cappello da pescatore), occhiali da sole cat-eye e una, questi ultimi firmati Chanel.Ai piedi, invece, ha optato per una reinterpretazione delle, scegliendo un modello in pelle nera con cinturino che imita le inconfondibili Mary Jane. Questo tipo di calzatura si conferma l’alleato perfetto dell’estate: hanno il pregio di, rivelandosi perfette sia se abbinate a degli shorts, come nel caso della Robbie, sia sotto gonne corte o pantaloni capri.

La buona notizia è che non serve avere il budget di una star di Hollywood per replicare questa magia parigina: il look si presta benissimo a essere copiato in chiave low cost.

Quando si sceglie un completo lingerie come quello sfoggiato da Margot Robbie, il focus è tutto sulle caratteristiche specifiche del top e dei pantaloncini:

Il top: è una canotta stile camisole in raso scivolato, caratterizzata da spalline finissime e da un delicato orlo in pizzo bianco sia sullo scollo che sul bordo inferiore.

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La gonna ma in versione pantaloncini: sono shorts coordinati a vita morbida (spesso elastica), dal taglio fluido e leggero, rifiniti dallo stesso pizzo bianco sulla coscia per creare continuità visiva con il top.

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Per acquistare una versione low cost impeccabile senza rischiare l’effetto “pigiamino da casa”, basta prestare attenzione a pochi dettagli chiave:

Tessuto e colore : cerca un satin o raso fluido dalla finitura delicatamente satinata ed evita i tessuti sintetici troppo lucidi, rigidi o trasparenti. Per il colore, punta su un giallo burro desaturato e caldo (molto simile al color panna), evitando tonalità troppo accese o evidenziatore.

: cerca un dalla finitura delicatamente ed evita i tessuti sintetici troppo lucidi, rigidi o trasparenti. Per il colore, punta su un (molto simile al color panna), evitando tonalità troppo accese o evidenziatore. La qualità del pizzo : assicurati che il merletto sia sottile, morbido e leggero (come il pizzo eyelash o cigliato), così che segua i movimenti del tessuto senza irrigidirsi.

: assicurati che il merletto sia sottile, morbido e leggero (come il pizzo eyelash o cigliato), così che segua i movimenti del tessuto senza irrigidirsi. La vestibilità: scegli una taglia comoda o leggermente over. Il raso low cost funziona al meglio quando scivola fluido sulla silhouette: se troppo aderente rischia di segnare e di perdere quel tocco effortless e sofisticato tipico dello stile parigino.

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