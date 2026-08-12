Il pettine della nonna diventa collana. Ed è l’accessorio che stravolge le regole della moda estate

Il pettine della nonna ora è di tendenza grazie ad una collana che è l'accessorio più look dell'estate.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La collana con il pettine è di tendenza: dove comprarla

Il pettine della nonna si trasforma nell’accessorio più cool dell’estate, da portare al collo per sdrammatizzare look eleganti e per rendere originale qualsiasi outfit. L’idea è molto semplice: trasformare uno degli oggetti che fanno parte della quotidianità in un dettaglio fashion che non passa inosservato.

Le prime a lanciare il trend sono state le celebri gemelle Olsen (sì, proprio quelle di Matrimonio a quattro mani) con il loro marchio The Row, che ha portato sulle passerelle dei pettini francesi usati come ciondoli per arricchire degli abiti minimal black. La collana con il pettine delle gemelle Olsen, usata per illuminare un tubino elegante in satin nero e caratterizzata da una stringa in pelle sottile, è diventata in breve tempo virale. Anche per via del prezzo decisamente alto: 1550 dollari. Ovviamente su Amazon troviamo alternative altrettanto cool, ma low cost. Spendendo meno di 10 euro puoi assicurarti di sfoggiare un accessorio di tendenza, puntando sui modelli più apprezzati del momento a prezzi decisamente contenuti.

La collana con il pettine è di tendenza: i modelli da comprare (senza spendere troppo)

Va poi detto che in realtà quella della collana pettine non è un’idea nuova, ma rispetta la regola della ciclicità della moda che ben conosciamo. Se negli ultimi anni le collane sono state minimal e semplici, nell’estate 2026 le regole sono state riscritte da influencer e celebrity.

Ora le collane sono esagerate, stratificate, lunghe e con ciondoli vistosi. Ma soprattutto originali e capaci di farsi notare…anche da sole. Non serve un look esagerato per mettere in evidenza la collana con il pettine. Al contrario, questo accessorio funziona meglio con outfit semplici e discreti, aggiungendo un tocco di giocosità e di personalità senza risultare eccessivo.

Le opzioni fra cui scegliere poi sono tantissime. Puoi puntare su un pettine in metallo argentato oppure con effetto tartarugato. Super chic anche le versioni colorate o quelle black. Spesso sono lunghe, con del laccetti in raso, altre volte sono corte oppure sono doppie. Insomma, sperimentare è d’obbligo.

Come abbinare la collana con il pettine? Il bello di questo accessorio è che consente di spaziare, permettendoti di sperimentare con la moda, seguendo il tuo mood e quello che vuoi comunicare. Di giorni, ad esempio, poi utilizzare la collana con il pettine per arricchire un look boho chic con bandana fra i capelli, pantaloni in lino e crop top. Puoi sfruttarla pure per sentirti unica durante l’aperitivo sulla spiaggia, abbinandola ad un costume intero oppure ad un bikini. Sta bene su caftani, abiti crochet e combo costume intero-pantalone. Durante il giorno rappresenta il segreto per sapersi distinguere senza sforzi, richiamando l’idea del mare (chi se la ricorda Ariel de La Sirenetta che si pettinava i capelli sulla roccia?) e dell’estate spensierata.

La sera invece la collana con il pettine è l’accessorio che non ti aspetti per arricchire i look più eleganti. Sta bene sugli abiti in pizzo, ma anche sugli slipdress, super di tendenza, e su un classicissimo abito black.

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