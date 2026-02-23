Direttamente dagli anni ’90 la collana con perline torna e conquista proprio tutte. 5 modelli su cui scommettere

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato:

Direttamente dagli anni ’90 la collana con perline torna e conquista proprio tutte. 5 modelli su cui scommettere
Getty Images
La collana di perline di tendenza nel 2026 da comprare

Finalmente è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il lungo inverno e fare spazio ai trend della primavera. Il primo? Ovviamente la collana con perline in pieno stile anni Novanta! Colorata, trendy e con vibes vacanziere, la collana di perline è l’accessorio più cool della prossima stagione. Un must da sfoggiare al mare, ma anche in città per arricchire ogni look e renderlo davvero originale.

Le collane di moda nel 2026: i modelli migliori

Fresche e allegre, le perline sono legate soprattutto ai ricordi dell’infanzia, ma possono trasformarsi, in base alle esigenze, al tocco giusto per accedere il tuo outfit. Archiviate le collane con le conchiglie, è essenziale passare ad un altro grande trend ispirato ai miti anni Novanta. Il bello di questo accessorio è che le varianti sono tantissime, dai modelli etnici a quelli girlsh, sino a quelli più sobri con poche perline. L’importante è adeguarsi al proprio stile, trovando la cifra che ci contraddistingue.

La collana di perline di tendenza
Getty Images
La collana di perline di tendenza da acquistare ora

Come abbinare le collane con perline? Tutto dipende dal modello che sceglierai, ma anche dai colori che, in primavera ed estate, ti consigliamo più accesi. In generale sarebbe meglio puntare su look basic con camicie oversize, abiti a tinta unita o t-shirt monocromatiche. L’idea in più? Usa anche bracciali e cavigliere coordinate per un total look in stile nineties. Prova anche a indossare vari modelli uno sull’altro, per non passare inosservata.

Pronta a scoprire i modelli più belli e a sfoggiare le tue collane anni Novanta?

Partiamo da quella firmata Coai, tanto semplice quanto d’impatto. Il modello choker non passa mai di moda e con queste pietre naturali è ancora più chic. Un po’ vintage un po’ glam: da non perdere!

Collana con perline Coai
Collana con perline Coai
Collana con perline in pietre naturali. Prezzo: 27 €
Acquista su Amazon

Se cerchi qualcosa di più originale e super femminile prova la collana con perline di Gavu. Ci piace perché le perline sono quadrate e i colori sono quelli che richiamano la bella stagione, ma sempre senza esagerare. Il prezzo? Circa 30 euro per un accessorio di alta qualità.

Collana con perline Gavu
Collana con perline Gavu
Collana con perline quadrate e colorate. Prezzo: 30,05 €
Acquista su Amazon

Bocar è una garanzia quando si parla di collane e quelle con perline sono tantissime, una più bella dell’altra. Questo modello etnico ci piace perché consente di arricchire qualsiasi look rendendolo davvero originale.

Collana con perline Bocar
Collana con perline Bocar
Collana con perline e catena a maglia. Prezzo: 19,99 €
Acquista su Amazon

Se vuoi spendere di meno, ma non rinunciare alle perline, opta per la collana di Bufenia. Costa meno di 10 euro ed è perfetta per cavalcare questo trend, magari giocando sulla stratificazione con altre collane. Le perline infatti sono piuttosto discrete, piccolissime e in colori tenui.

Collana con perline Bufenia
Collana con perline Bufenia
Collana con perline piccole. Prezzo: 9,99 €
Acquista su Amazon

In questa selezione non potevano mancare le collane con perline in stile boho chic. Coloratissime e con vibes estive grazie al ciondolo a forma di conchiglia, queste collane da indossare in coppia sono tutto ciò che ti servirà per creare i tuoi look da spiaggia, sentendoti catapultata direttamente negli anni Novanta.

Collana con perline Leeqbcr
Collana con perline Leeqbcr
Collana con perline stile boho chi. Prezzo: 8,99 €
Acquista su Amazon

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Stili e Tendenze