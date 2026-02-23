Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La collana di perline di tendenza nel 2026 da comprare

Finalmente è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il lungo inverno e fare spazio ai trend della primavera. Il primo? Ovviamente la collana con perline in pieno stile anni Novanta! Colorata, trendy e con vibes vacanziere, la collana di perline è l’accessorio più cool della prossima stagione. Un must da sfoggiare al mare, ma anche in città per arricchire ogni look e renderlo davvero originale.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Le collane di moda nel 2026: i modelli migliori

Fresche e allegre, le perline sono legate soprattutto ai ricordi dell’infanzia, ma possono trasformarsi, in base alle esigenze, al tocco giusto per accedere il tuo outfit. Archiviate le collane con le conchiglie, è essenziale passare ad un altro grande trend ispirato ai miti anni Novanta. Il bello di questo accessorio è che le varianti sono tantissime, dai modelli etnici a quelli girlsh, sino a quelli più sobri con poche perline. L’importante è adeguarsi al proprio stile, trovando la cifra che ci contraddistingue.

Getty Images

Come abbinare le collane con perline? Tutto dipende dal modello che sceglierai, ma anche dai colori che, in primavera ed estate, ti consigliamo più accesi. In generale sarebbe meglio puntare su look basic con camicie oversize, abiti a tinta unita o t-shirt monocromatiche. L’idea in più? Usa anche bracciali e cavigliere coordinate per un total look in stile nineties. Prova anche a indossare vari modelli uno sull’altro, per non passare inosservata.

Pronta a scoprire i modelli più belli e a sfoggiare le tue collane anni Novanta?

Partiamo da quella firmata Coai, tanto semplice quanto d’impatto. Il modello choker non passa mai di moda e con queste pietre naturali è ancora più chic. Un po’ vintage un po’ glam: da non perdere!

Collana con perline Coai Collana con perline in pietre naturali. Prezzo: 27 €

Se cerchi qualcosa di più originale e super femminile prova la collana con perline di Gavu. Ci piace perché le perline sono quadrate e i colori sono quelli che richiamano la bella stagione, ma sempre senza esagerare. Il prezzo? Circa 30 euro per un accessorio di alta qualità.

Collana con perline Gavu Collana con perline quadrate e colorate. Prezzo: 30,05 €

Bocar è una garanzia quando si parla di collane e quelle con perline sono tantissime, una più bella dell’altra. Questo modello etnico ci piace perché consente di arricchire qualsiasi look rendendolo davvero originale.

Collana con perline Bocar Collana con perline e catena a maglia. Prezzo: 19,99 €

Se vuoi spendere di meno, ma non rinunciare alle perline, opta per la collana di Bufenia. Costa meno di 10 euro ed è perfetta per cavalcare questo trend, magari giocando sulla stratificazione con altre collane. Le perline infatti sono piuttosto discrete, piccolissime e in colori tenui.

In questa selezione non potevano mancare le collane con perline in stile boho chic. Coloratissime e con vibes estive grazie al ciondolo a forma di conchiglia, queste collane da indossare in coppia sono tutto ciò che ti servirà per creare i tuoi look da spiaggia, sentendoti catapultata direttamente negli anni Novanta.

Collana con perline Leeqbcr Collana con perline stile boho chi. Prezzo: 8,99 €

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp