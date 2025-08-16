La caviglia è la protagonista sensuale dell’estate. Esaltala con questi gioielli

Mette in risalto la caviglia, dona carattere a ogni look ed è il tocco prezioso per brillare: le cavigliere da provare questa estate

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 16 Agosto 2025 12:24

Cavigliere: i modelli da sfoggiare per l'estate 2025

Preziose, capaci di far risaltare un look oppure di donare un tocco in più alle gambe abbronzate. Sono le cavigliere e sono l’accessorio più cool che possiamo sfoggiare questa estate.

In commercio si possono trovare modelli, materiali e colori differenti, tutto sta a decidere che tipo di stile vogliamo sfoggiare. E così spazio a cavigliere color argento o color oro, oppure a quelle composte da perline colorate, che regalano allo stile un aspetto divertente, rilassato e fantasioso.

Si tratta di gioielli che possono rendere sensuale ogni look: da quello più sportivo a uno street style, senza dimenticare outfit più eleganti. Perché così come “vestiamo” mani, orecchie e collo di bracciali, anelli, orecchini e collane, così possiamo far brillare anche le nostre caviglie.

I modelli più alla moda di cavigliere da sfoggiare questa estate, per distinguerci in ogni situazione.

Cavigliere color argento, per chi ama distinguersi

L’argento è il colore della luna, brillante e freddo, che spicca e che si fa notare. E ci sono tantissimi modelli di cavigliere da provare – e da abbinare tra loro – per chi ama questa sfumatura.

Hoduar, per esempio, propone tre cavigliere da portare insieme o separatamente, in acciaio inossidabile: una è super minimal, una presenta ciondoli a cuore e palline e una ha delle forme geometriche. E la lunghezza è regolabile. Favolose in spiagge, con un bel costume, per enfatizzare la caviglia.

Sono di Cassieca le tre cavigliere in argento sterling 925: ipoallergeniche e leggere, promettono di non scolorire. Anche in questo caso si possono indossare tutte e tre insieme (sono molto minimal) opure separatamente. E sono regolabili.

È un modello a doppio strato quello proposto da Yadoca: una catena ha un cuore, l’altra delle micro-palline. Regolabile e in acciaio inossidabile 316L, è la scelta di classe da abbinare a un street look magari con delle infradito super cool.

Sempre minimal è la cavigliera proposta da Chic & Artsy. Tra le sue caratteristiche il doppio strato e il fatto che ha una catenina più sottile e una impreziosita da una pietra nera. Il materiale è l’argento sterling 925.

Non si può passare inosservate se si indossa la cavigliera ricoperta di cristalli di Kucheed: elastica e perfetta per stare bene su tutte le gambe, è la scelta perfetta per chi vuole brillare. E decisamente quella più adatta a un look da sera.

Avvolgente e caldo: le cavigliere color oro da provare

Il color oro è avvolgente, caldo, elegante e senza tempo. Per chi ama queste vibes la cavigliera deve essere sicuramente di questa sfumatura.

Tra le più minimal e chic c’è quella a doppio strato di Viromy: i due fili sono uguali, sottili e regalano quella sensazione di gioiello impalpabile, che sta benissimo in tutte le occasioni. E con ogni stile.

Cuore e lettera dell’alfabeto scintillanti sono i dettagli che rendono il gioello proposto Zheshy elegante e di carattere. Qusta cavigliera è composta da due fili separati e la placcatura è in oro 14 K su ottone. La lunghezza è regolabile.

CharmBurst, infine propone tre cavigliere super divertenti e al tempo stesso eleganti: perline color oro e madreperla, conchiglie e una bella stella marina vanno a comporre il set da tre pezzi. Perfette per chi ama un look boho chic e uno stile dalle vibrazioni “marinare”.

La rivincita del colore: per un look da spiaggia favoloso

Per chi ama i gioielli più giocosi e un po’ più appariscenti, la scelta giusta deve ricadere sulle perline colorate, che donano un tocco di freschezza a ogni look.

Aucuu propone un set composto da 12 diverse cavigliere, elastiche e quindi regolabili su ogni corpo. Il suggerimento da seguire per un risultato fantasioso e unico: si possono abbinare a piacere, indossare da sole, dividerle sulle due caviglie o metterle tutte insieme sulla stessa.

Jafive, infine, propone un set composta da 4 pezzi: cavigliere colorate con un piccolo pendente a impreziosirle. Sono taglia unica ed elastiche, da indossare da sole, mixare o tutte insieme.

Offerta
