Vedo o non vedo? Questo è l’anno della gonna trasparente in stile anni Novanta. E ti spieghiamo perché sta bene anche a te

La gonna trasparente in stile anni Novanta è tornata di moda e questa stagione è perfetta per sfoggiarla in tutte le sue versioni.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La gonna trasparente è di tendenza: i modelli

Tutto ci saremmo aspettate quest’estate tranne il ritorno della gonna trasparente in stile anni Novanta. Un capo cult che – diciamocelo – avevamo un po’ dimenticato e nascosto fra i ricordi insieme a Beverly Hills 90210 e al walkman.

Invece la moda sa sempre come sorprenderci e nei prossimi mesi ad arricchire il guardaroba di tutte ci sarà un pezzo imperdibile che – udite, udite – sta bene a chiunque!

Sexy quando vuole, ma anche super chic, la gonna trasparente è un capo trasversale da portare dalla mattina alla sera. Leggera e velata, in versione minimal o impreziosita con ricami, la sheer skirt è senza dubbio la gonna jolly che aspettavamo. Da sfoggiare da sola oppure con un layering ben studiato.

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Abbinarla è più facile di quanto pensi. Partiamo dall’abbinamento più semplice, quello che potrebbe svoltarti il look dell’estate. La gonna trasparente infatti si accosta alla perfezione ad una canotta semplice a tinta unita per un outfit da sfoggiare in spiaggia, per l’aperitivo o per un week end rilassato. La differenza la fanno gli accessori, dalle sneakers bianche per essere sporty chic, alle scarpe infradito per un look beachwear.

Come abbinare la gonna trasparente

Il bello della sheer skirt è che puoi usarla anche per l’ufficio, abbinata ad un blazer oversize o mini, con una cintura sottile in vita. Se cerchi un modo più originale per indossarla prova con una camicia da uomo oppure con una camicia oversize con maniche a sbuffo come quella di Dua Lipa. Il consiglio è quello di portarla sbottonata sul davanti, creando un effetto vedo non vedo molto particolare e fashion.

Gonna trasparente Genfien Gonna trasparente a strati

Gonna trasparente Aunribor Gonna trasparente in pizzo

Per stupire e sperimentare scegli una t-shirt, meglio se oversize, da abbinare alla gonna trasparente. O un body con schiena scoperta per sentirti sensuale. E il colore? Anche qui hai davvero l’imbarazzo della scelta. Opta per tonalità chiare per il giorno, mentre la sera largo spazio al black e a colori più eccentrici.

In questo caso anche i dettagli possono fare la differenza. Frange, perline o ricami possono arricchire la tua gonna trasparente, regalandogli il twist che serviva. Per chi non vuole perdere troppo tempo e sogna un outfit sensuale, ma mai sopra le righe, la soluzione è una gonna trasparente longuette oppure lunga, in colori neutri.

Se ti stai chiedendo cosa mettere sotto abbiamo una soluzione anche a quello. Gli esperti di moda consigliano di usare delle semplici culotte o biker shorts, nel colore che preferisci, tono su tono oppure in contrasto. Di sera potresti anche provare a osare, abbinando alla gonna un blazer lungo o una giacca per nascondere i punti strategici. In questo caso le scarpe possono fare davvero la differenza: prova i boots al ginocchio per slanciare la figura oppure dei sandali se vuoi aggiungere leggerezza a tutto il look. Anche le sneakers restano una buona soluzione, meglio se chunky o con plateau.

L’unico errore da non fare resta uno: abbinare capi corti (come crop top) ed evitare la stratificazione. L’effetto potrebbe essere troppo beachwear e poco adatto alla città. Per il resto divertiti ad abbinare la tua gonna trasparente e goditi le vibes anni Novanta.