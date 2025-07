La gonna di raso nera è il pezzo cool dell’estate che sta bene a tutte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il pezzo più cool dell’estate? Non abbiamo dubbi, si tratta della gonna di raso nero. Un capo da tenere nell’armadio e da abbinare in tanti modi differenti. Il suo punto di forza d’altronde è che si adatta a qualsiasi forma del corpo, esaltando le gambe e il punto vita. Il colore poi è senza tempo, abbinabile con facilità a qualsiasi cosa hai nel guardaroba.

Ma ciò che ci fa amare più di tutto questa gonna è la sua capacità di snellire la silhouette, basta saperla indossare nel modo giusto!

Gonna di raso nera, i modelli migliori (che snelliscono)

Partiamo da un grande classico in stile anni Novanta, la gonna di raso midi, rigorosamente nera e super elegante. A vita alta, avvolge le gambe senza costringerle e nasconde i fianchi, snellendo tutta la figura. L’ideale per sentirti bellissima senza rinunciare al comfort

Se cerchi un modello con taglio a trapezio, prova questa versione della gonna di raso. Sempre midi, ma con un fit che avvolge di più le forme, questa gonna è chic e dal sapore retrò, l’ideale per creare look eleganti da ufficio, ma anche per mixare capi dal sapore differente. Ad esempio potresti abbinare la gonna di raso con una t-shirt rock.

Massima vestibilità e tutte le carte in regola per creare abbinamenti splendidi: la gonna di raso nera lunga è un pezzo decisamente imperdibile per quest’estate. Lunga e dal sapore gitano, ha un orlo fluttuante e vita alta per slanciare la figura.

Perfetta per la sera e iper femminile, la gonna di raso con lo spacco è il capo che ti svolta ogni look. Puoi usarla in ufficio oppure per una serata con le amiche, cambiando semplicemente gli abbinamenti.

Ma la gonna di raso non è solo lunga, puoi indossarla pure in versione mini, sfruttando la sua capacità di accarezzare le forme senza costringerle. Il modello a campana è l’ideale per valorizzare le gambe, da arricchire con gli accessori in base all’occasione e all’effetto desiderato.

Cosa abbinare ad una gonna di raso nera

Ma cosa abbinare alla gonna di raso nera? Si tratta di un capo passepartout con cui giocare fra abbinamenti e accostamenti inediti. Non a caso ha conquistato anche le celebrity. Kendall Jenner, ad esempio, la indossa con sandali granny, caratterizzati da cinturini e tacco largo, e canotta.

Il modello più in voga è quello maxi o mini, decisamente astagionale. Puoi usarla d’estate infatti, ma si può sfoggiare senza problemi anche nelle altre stagioni. Abbinala a sandali con plateau colorati o ballet sneakers, completando il look con maglietta basic o top a fascia e un blazer oversize.

Se sogni un look retrò e minimalista, invece, prova gli stivaletti kitten heels, da usare in autunno e in primavera, acquistando quando conviene di più per mettere e mettendo il capo da parte nell’armadio. Largo spazio pure a camicie over e a top strettissimi, per esaltare la capacità della gonna in raso di definire la forma del corpo in modo efficace.

