Harriet Sperling, la splendida sposa da copertina
Raggiante e visibilmente emozionata, Harriet Sperling ha scelto per il suo grande giorno un abito da sposa bianco in pizzo, dalle lavorazioni delicate e di gusto classico. Il tutto completato da un lungo velo che ondeggiava al vento mentre percorreva il sentiero di pietra immerso nel verde dei Cotswolds. Tra le mani, un bouquet di fiori bianchi. Tra i capelli, invece, una tiara luminosa che ha aggiunto al look quel tocco regale decisamente necessario. L'infermiera pediatrica dell'NHS ha incarnato l'eleganza sobria e senza eccessi che caratterizza il suo stile. Nessuno sfarzo gridato, ma una bellezza autentica e luminosa. Un'immagine da fiaba moderna, in cui una donna "comune" diventa, per un giorno, la protagonista assoluta di un royal wedding.