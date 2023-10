Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test. Quale Pianeta sei?

“Siamo fatti della stessa materia delle stelle”: lo scrisse nel lontano 1980 il famoso astrofisico e astrobiologo americano Carl Sagan nel suo libro “Cosmos”. Già: gran parte degli atomi presenti nell’Universo e che compongono gli organismi viventi hanno avuto origine nelle stelle, nel corso della loro vita o durante le esplosioni di supernova (deflagrazioni di stelle più grandi di otto masse solari). Il materiale stellare esploso, spinto dai venti galattici e ricco di elementi chimici, viene disperso nel Cosmo e si unisce alle nubi di gas e polvere interstellare che poi danno origine a nuove stelle, Pianeti, galassie e, nel nostro fortunatissimo caso, forme di vita.

Siamo (davvero) figli delle stelle

Ed eccoci qua: noi minuscoli esseri umani figli del Big Bang iniziale (circa 14 miliardi di anni fa) e di supernove in vena di esplosioni, condividiamo con il Cosmo gli elementi chimici che ci compongono (carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo, sei elementi base che originano proteine, grassi e carboidrati). Dunque abbiamo molto in comune con la via Lattea, le altre galassie e tutti i Pianeti del nostro sistema solare. Ma con qualcuno di loro abbiamo una connessione speciale. Non è solo una questione di particelle ma anche di storia, mitologia, astrologia e tutto ciò che il pensiero umano ha costruito intorno a Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno.

Scopri con il test quale dei principali Pianeti è il “tuo”, per caratteristiche naturali e peculiarità attribuite dall’umanità. E guarderai il cielo sapendo che ti appartiene e tu appartieni a lui. Specialmente quel pianeta che brilla laggiù nell’infinito…