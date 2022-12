La classifica dei nomi più diffusi e le tendenze del 2023

Fonte: iStock I nomi di tendenza dei nati nel 2023

La scelta del nome del proprio figlio è sempre un momento importante per i futuri genitori che a volte lo decidono non appena scoperto il sesso e altre invece attendono di vedere l’aspetto del piccolo o della piccola per prendere una decisione che sia coerente con l’aspetto del nascituro.

In Italia, come in ogni altro paese del mondo, vi sono nomi che hanno particolarmente successo e a rivelarli, di tanto in tanto, è il rapporto ISTAT Natalità e fecondità della popolazione residente.

I nomi di tendenza più diffusi in Italia: da Alessandro a Vittoria

L’ultimo rapporto ISTAT Natalità e fecondità della popolazione residente risale al 2021 e ha stilato la lista dei nomi più di tendenza di quell’anno dove mancano (anche se sono molto utilizzati) quelli che richiamano le città.

Per quanto riguarda i maschietti, in Italia i nomi più in voga sono: Leonardo, Alessandro, Tommaso, Francesco, Lorenzo, Edoardo, Mattia, Riccardo, Gabriele e Andrea.

Le femminucce, invece, sono state spesso e volentieri chiamate: Sofia, Aurora, Giulia, Ginevra, Beatrice, Alice, Vittoria, Emma, Ludovica e Matilde.

Un dato che può essere curioso, e forse anche utile, è quello che riguarda più precisamente i nomi scelti dai futuri genitori a livello regionale. Leonardo, ad esempio, è al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Noah) e prevale anche Abruzzo, Sardegna e in Sicilia, dove ha superato storico primato di Giuseppe.

Il nome Francesco è invece molto utilizzato sia in Puglia che in Calabria, e Antonio lo è in Campania e Basilicata mentre per la prima volta Lorenzo è il nome più quotato per i nascituri in molisani.

Per quanto riguarda il nome Sofia, che deriva dal greco antico sophia e vuol dire saggezza, questo primeggia in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove si conferma Emma, e di Liguria e Umbria in cui il più utilizzato è Aurora) in Abruzzo, Basilicata e Calabria. Giulia è il nome per i fiocchi rosa di Molise, Puglia e Sicilia. Aurora invece è al Sud il più scelto in Campania e Sardegna.

Altro dato interessante riguarda i nomi scelti dalle mamme e i papà stranieri residenti in Italia che optano spesso per nomi internazionali e probabilmente legati al proprio paese di origine (quali Adam, Rayan e Amir, Amira ed Emily) ma anche per nomi molto usati in generale, come i su citati Leonardo, Matteo, Luca, Mattia, Alessandro Sofia, Sara, Emma e Aurora e Emily.

Fonte: iStock

I nomi di tendenza per i nascituri del 2023

Il rapporto ISTAT Natalità e fecondità della popolazione residente oltre a elencare i nomi dei bambini nati durante l’anno, ne segnala anche il numero e quello del 2021 ha toccato un record di natalità decisamente negativo.

Durante l’anno, infatti, vi sono state solo 400.249, circa 4.500 in meno rispetto al 2020 (-1,1%) e 176.410 (-30,6%) in meno rispetto al 2008.

Nella speranza che l’Italia recuperi questo record al ribasso, cerchiamo di capire quali potrebbero essere i nomi di tendenza dei piccoli che nasceranno nell’anno che verrà.

Partiamo dal presupposto che le classifiche dei nomi non cambiano con grande frequenza quindi è altamente probabile che Sofia (tra i nomi più belli anche secondo la scienza) e Leonardo (di origine longobarda, il cui significato è valoroso leone) anche il prossimo anno siano nella top 3 dei più quotati ma è già prevedibile una rimonta di nomi quali Diana, all’undicesimo posto tra quelli femminili, e Diego sempre allo stesso posto in classifica tra quelli maschili.