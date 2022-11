“Isola dei Famosi 2023”, torna Ilary Blasi: quando inizia e i primi nomi vip

È stato un periodo turbolento per Ilary Blasi: dopo la notizia sulla separazione da Francesco Totti, ha deciso di rinnovare la sua comunicazione social, ma non solo. Ovviamente sta anche pensando al lavoro, e soprattutto alla sua Isola dei Famosi. Per l’edizione del 2023, ci sono già i primi nomi del cast, anche se non tutti convincono. Sarebbe comunque bel colpo per la conduttrice, che al momento è anche sotto le luci dei riflettori per il suo bacio al nuovo compagno Bastian (guarda il video in alto).

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi torna alla conduzione nonostante il periodo difficile

Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, Ilary Blasi sta già lavorando alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, alla fine, torna al timone del reality show, sostenuta dalla sua carissima amica Silvia Toffanin. Naturalmente per lei significa molto: è riuscita a dare un suo taglio all’Isola, scegliendo sempre un cast interessante e opinionisti in grado di darle il “La”.

La speranza è che ovviamente possa tornare anche Alvin come inviato, dal momento in cui la coppia Blasi-Alvin è piaciuta al pubblico, con i suoi momenti divertenti e ironici. La Blasi si sta dedicando anche alla ricerca dei concorrenti, ma non è così facile: il divorzio da Totti l’ha messa a dura prova, ma adesso ci sarebbe un uomo al suo fianco, Bastian, secondo lo scoop condiviso in anteprima dal settimanale Chi.

Isola dei Famosi 2023, i primi nomi

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e per il momento non c’è ancora nulla di certo, ma sono stati fatti alcuni nomi in particolare: chi potrebbero essere i futuri concorrenti dell’Isola dei Famosi? Secondo le anticipazioni condivise da alcuni giornali, potremmo ritrovarci Dayane Mello, che ha detto di no al GF Vip 7. Questa notizia è stata condivisa da Pipol.

“Era stata contattata per il Grande Fratello Vip, ma in modo poco carino ha detto che non le piace il cast di quest’anno. Detto ciò non si è risparmiata di dire che non le dispiacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi. Non stupiamoci quindi se la dovessimo vedere nel cast della prossima edizione”, ha scritto Pipol sulla Mello, mentre invece Vero dà quasi per certa Pamela Prati.

Secondo Nuovo TV, invece, potremmo vedere anche Alessia Macari, Loredana Lecciso con Jasmine Carrisi, Luca Di Carlo e Veronica Cozzani. Ma quest’ultimo nome è altamente improbabile, poiché la mamma di Belen Rodriguez aveva categoricamente detto di no. “Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno”.

Isola dei Famosi 2023, quando inizia: le date

Al netto dei primi nomi e del desiderio della conduttrice di catturare l’attenzione del pubblico, probabilmente non assisteremo alla prima puntata del reality show fino alla primavera, dopo la finale del GF Vip 7. La programmazione non è ancora certa al 100%, ma i casting sono stati già aperti nel mese di ottobre 2022. Tanti sono i nomi sul tavolo, e la Blasi sa molto bene che dovrà dimostrare di reggere ancora una volta. Il suo ritorno in TV dopo la separazione è a dir poco atteso.