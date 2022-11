Ilary Blasi dimentica Francesco Totti: le foto del bacio con Bastian

Dopo innumerevoli pettegolezzi, Ilary Blasi è davvero andata avanti: da tempo, ormai, ha preferito il silenzio, senza parlare più pubblicamente di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. La sua vita, adesso, è pronta a colorarsi di “rosa”: ha un nuovo amore, è ufficiale, e lo scoop è stato anticipato da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è innamorata, le foto sono inequivocabili: al suo fianco adesso c’è Bastian, un imprenditore tedesco.

Ilary Blasi va avanti e dimentica Francesco Totti

Lo scoop è stato anticipato da Chi su Instagram: per il numero in uscita per mercoledì 30 novembre, ha condiviso delle foto in anteprima di Ilary Blasi con il suo nuovo amore. Dopo la notizia della separazione, la conduttrice non si è mostrata in compagnia di nessuno e ha preferito mantenere una linea riservata, senza lasciarsi troppo trasportare dai pettegolezzi.

Ma, per la Blasi, è tempo – finalmente, aggiungiamo noi – di andare avanti e di non soffermarsi più sul passato: è stata infatti sorpresa dai fotografi di Chi all’aeroporto di Zurigo. Le foto, ovviamente, non lasciano spazio ad alcun dubbio: tra baci, abbracci e affetto, è Bastian il nuovo amore della sua vita. Il settimanale ha aggiunto che la coppia ha trascorso un weekend all’insegna del romanticismo in un hotel luxury con centro benessere.

Chi è Bastian, il nuovo amore di Ilary Blasi

Fonte: Ufficio Stampa Chi

Dalle immagini in anteprima, si nota fin da subito un aspetto in particolare: la felicità della Blasi. Adesso è rilassata, di nuovo coinvolta, in grado di lasciarsi andare. Lei, che non ha mai ceduto alla narrazione della donna tradita e ferita, ora è libera di mostrarsi con il suo nuovo amore. E che fiamma! Il suo nome è Bastian, ed è un imprenditore tedesco dal fisico possente.

L’uomo vive a Francoforte, e sembra proprio che la relazione sia abbastanza recente. “Addio Francesco Totti“, ha titolato Chi, e non potremmo essere più che d’accordo. Non si conoscono tutti i dettagli della nuova relazione, ma è chiaro che la Blasi stia andando avanti, un aspetto su cui ha enormemente puntato. Voleva allontanarsi da Francesco, dal suo passato, da Noemi Bocchi – la somiglianza non l’ha mai resa troppo felice – per dedicarsi ai suoi amatissimi figli, al lavoro e ora anche a Bastian.

Ilary Blasi come Diletta Leotta: il paragone tra Bastian e Loris Karius

Naturalmente è impossibile non fare un paragone tra Ilary Blasi e Diletta Leotta: ambedue hanno “ceduto” al fascino tedesco. Tra la conduttrice sportiva e Loris Karius, infatti, le cose vanno a gonfie vele, tanto che lui l’avrebbe presentata in famiglia. Anche per la Blasi si prospetta un futuro tanto roseo?

Del resto, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno fatto la loro prima uscita ufficiale sul red carpet dei Globe Soccer Awards di Dubai. Era solo questione di tempo: anche la Blasi merita di ritrovare la propria felicità, di innamorarsi ancora e di nuovo. Così cala il sipario su una delle storie d’amore più seguite del mondo dello sport.