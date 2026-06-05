Chi era l’attore James Handy, ucciso a coltellate

Attore di lungo corso, tra i volti di "Jumanji" e "Top Gun: Maverick", James Handy è stato trovato senza vita nella sua abitazione il 3 giugno 2026

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IPA Top Gun: Maverick

Una tragedia consumatasi tra le mura domestiche che ha scosso profondamente il mondo del cinema e delal televisione. L’attore James Handy, caratterista di solida esperienza e volto noto al grande pubblico, è morto all’età di 81 anni a Los Angeles in seguito a un’aggressione mortale. La notizia del decesso, avvenuto a causa di gravi ferite da arma da taglio, ha trovato immediata eco sui media internazionali.

Com’è morto James Handy

Secondo i primi rilievi diffusi dal dipartimento di polizia di Los Angeles, l’allarme è scattato nella mattinata di mercoledì. Gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione d’emergenza inoltrata al 911. Durante la telefonata, l’interlocutore avrebbe pronunciato frasi deliranti, dichiarando testualmente: “Io sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”, manifestando la volontà di compiere un omicidio.

Al loro arrivo sul posto, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo del condòmino ottantunenne nel giardino antistante la proprietà. Handy si presentava privo di sensi e con una profonda ferita da taglio all’altezza del petto. Il tempestivo trasporto in ospedale e i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: l’attore è stato dichiarato morto poco dopo il ricovero.

Le autorità locali hanno provveduto all’arresto del 44enne Michael Gledhill, formale indagato con l’accusa di omicidio. Gledhill, figlio della compagna di Handy e residente nella medesima abitazione, si è consegnato spontaneamente ammettendo le proprie responsabilità di fronte agli agenti.

Chi era James Handy

Nato a New York, James Handy vantava una lunga e stimata carriera a Hollywood, equamente divisa tra produzioni cinematografiche e progetti per il piccolo schermo. Tra le sue interpretazioni più celebri sul grande schermo spicca il ruolo nel cult-movie Jumanji (1995), a cui sono seguite numerose altre partecipazioni fino alla recente apparizione nel blockbuster Top Gun: Maverick (2022).

Il profilo dell’attore era tuttavia legato in modo indissolubile alla serialità televisiva di stampo procedurale e poliziesco. Nel corso degli anni, Handy aveva preso parte ad alcuni dei franchise più seguiti a livello internazionale, tra i quali si annoverano NCIS: Los Angeles, The Closer e Cold Case. L’improvvisa scomparsa dell’interprete priva il cinema e la tv di un professionista stimato, lasciando aperto il fascicolo giudiziario volto a chiarire le precise motivazioni del delitto.

Nel corso degli anni, l’attore aveva preso parte a produzioni cult che hanno segnato la storia della televisione, tra cui NYPD – New York Police Department, Beverly Hills 90210, Law & Order, Profiler – Intuizioni mortali, la soap opera Febbre d’amore e, in tempi più recenti, nella serie 9-1-1 nel 2021.