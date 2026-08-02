James Van Der Beek, la moglie commuove con il ricordo: “Continua ad essere presente”

IPA James Van Der Beek e Kimberly Book

Quello tra James Van Der Beek e Kimberly Brook è stato uno di quegli amori che niente può spezzare. L’attore è morto l’11 febbraio, e a distanza di qualche mese sua moglie lo ricorda sui social con parole traboccanti d’amore. Il post su Instagram arriva in occasione del giorno in cui avrebbero festeggiato 16 anni di matrimonio: “Lui continua ad essere presente e a guidarci”, scrive condividendo un carosello che ripercorre alcuni dei loro momenti felici insieme.

Il ricordo social di Kimberly

Quello che emerge dalle foto postate da Kimberly Brook è il racconto di una coppia felice e innamorata. Lei e James Van Der Beek appaiono abbracciati e sorridenti negli scatti, si percepisce la serenità che sempre hanno raccontato. Completa l’album di famiglia un’immagine dei loro figli: 6 bambini biondi che si stringono al papà.

“Sedici anni fa sono stata la donna più fortunata del mondo a sposare James. La bellezza di questo matrimonio continua a manifestarsi ogni giorno con tutti questi incredibili figli che abbiamo” scrive Kimberly a corredo del carosello. “Sarò eternamente grata”, conclude .

La morte di James Van Der Beek

La morte di James Van Der Beek l’11 febbraio 2026 ha lasciato un vuoto enorme. Diventato famoso tra la fine degli Anni Novanta e i primi Duemila grazie alla serie Dawson’s Creek, in cui interpretava il protagonista Dawson Leery, è rimasto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Nel 2023 la doccia fredda: una diagnosi di cancro del colon-retto gli lascia poche speranze. Lui affronta la malattia con coraggio, scegliendo di parlarne apertamente con i fan, con cui ha condiviso ogni passo della lotta. Gli altissimi costi delle cure mediche, a cui si sono aggiunti debiti pregressi con il fisco americano, lo mettono in seria difficoltà sul piano economico. Per dargli una mano, un gruppo di amici ha aperto una raccolta di crowdfunding su GoFoundMe, che in poche ore ha raggiunto 2 milioni di dollari. Anche Steven Spielberg, idolo cinematografico del personaggio di Dawson, ha partecipato con 25mila dollari.

Alla fine però è arrivato il tragico epilogo: l’attore si è spento all’età di 48 anni. È stata proprio Kimberly a dare la notizia: “Il nostro amato James David Van Der Beek è serenamente mancato stamattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una tranquilla privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

Una famiglia piena d’amore

Gli ultimi giorni di James David Van Der Beek sono stati pieni d’amore. Dopo la morte dell’attore, Kimberly Brook ha raccontato che solo pochi giorni prima avevano rinnovato le promesse nuziali in una cerimonia intima e casalinga.

Il loro è stato un legame solido e duraturo. Si sono conosciuti nel 2009 durante un viaggio di gruppo in Israele, e l’anno successivo sono tornati a Tel Aviv per sposarsi. La famiglia è cresciuta in fretta con sei figli nati tra il 2010 e il 2021: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Questo legame, costruito negli anni tra amore, famiglia e condivisione, continua a vivere nei ricordi di Kimberly e dei loro bambini, che custodiscono l’eredità più preziosa lasciata da James.