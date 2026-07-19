L’ultima puntata di stagione di Affari tuoi non ha risparmiato il pubblico da lacrime e commozione: sebbene l’appuntamento abbia regalato come sempre momenti di leggerezza e divertimento, a conclusione della puntata non sono mancati attimi emozionanti. In primis quelli che hanno coinvolto Stefano De Martino, che non ha nascosto la voce rotta e gli occhi lucidi a conclusione della puntata. E anche per Martina Miliddi , la ballerina del gioco dei pacchi, è stato un saluto commovente: su Instagram ha voluto ringraziare tutto lo staff, dedicando parole piene d’affetto e stima al conduttore.

"Ci salutiamo stasera con l'ultimo pacco Ballerina": così Martina Miliddi ha voluto dire arrivederci al pubblico di Affari tuoi, per un saluto pieno di emozione per ringraziare lo staff della bella avventura appena conclusa. Sabato 18 luglio infatti è andata in onda l'ultima puntata della stagione del gioco dei pacchi, dopo un'edizione di grande successo nonostante la concorrenza spietata di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

"Grata per l’opportunità è stata una bella responsabilità, e sono felice di sapere che vi siete divertiti quanto noi!", ha continuato a scrivere nel post la ballerina, che nel corso dell'appuntamento di ieri sera ha salutato il suo affezionato pubblico con un divertentissimo passo a tre sulle note di Esibizionista di Annalisa, una delle colonne sonore dei balletti del programma, che ha visto coinvolti tutti i pacchisti, Herbert Ballerina e Stefano De Martino, che per l'occasione hanno indossato due giacche a pois e occhiali da sole lasciandosi andare alla musica.

Un momento indimenticabile, come tanti rimasti impressi nel cuore di Martina, che tra le righe del suo ringraziamento ha voluto dedicare parole speciali anche al conduttore, che l'ha fortemente voluta nel suo programma quando era necessario dare uno sprint contro la concorrenza spietata de La Ruota della Fortuna.

"Grazie per tutto, ma davvero tutto!! ♥️ ti voglio bene", ha scritto la ballerina. E a Herbert, suo braccio destro, ha scritto: "Sei stato il partner migliore di tutti i tempi…. per modo di dire, grazie per la pazienza! So che prima o poi amerai la danza". E non poteva mancare un pensiero per il fidanzato Simone Milani, noto nel mondo dello spettacolo anche con lo pseudonimo di Spillo: "Per te ci sarebbe una lista infinita di ringraziamenti! assolutamente e profondamente grata di averti al mio fianco ♥️".

Affari tuoi, Stefano De Martino si commuove

Gli ultimi minuti della puntata conclusiva della stagione sono stati particolarmente emozionanti per il conduttore, che non ha nascosto la commozione. Con la voce rotta e gli occhi lucidi ha salutato il suo pubblico, soprattutto "a chi in questi due anni è sempre stato con me".

E poi ha salutato quel luogo che lo ha accompagnato fino ad oggi: "Quando ero emozionato per la prima puntata di Affari Tuoi, lui c’era. E c’è stato fino a oggi. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi, la mia famiglia. L’ho sentito vegliare su di me così come aveva fatto con Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Lelio Luttazzi, Corrado e Mina. Mi auguro si prenderanno cura di te. Così come tu, ti sei preso cura di me. Grazie al Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo. Noi ritorniamo a settembre".