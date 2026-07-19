“Stefano ti voglio bene”, Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi

La ballerina del gioco dei pacchi ha voluto ringraziare pubblicamente chi l'ha accompagnata in questa avventura, con parole speciali per De Martino

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Claudia D'Alessandro

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

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“Stefano ti voglio bene”, Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi
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Martina Miliddi e Stefano De Martino

L’ultima puntata di stagione di Affari tuoi non ha risparmiato il pubblico da lacrime e commozione: sebbene l’appuntamento abbia regalato come sempre momenti di leggerezza e divertimento, a conclusione della puntata non sono mancati attimi emozionanti. In primis quelli che hanno coinvolto Stefano De Martino, che non ha nascosto la voce rotta e gli occhi lucidi a conclusione della puntata. E anche per Martina Miliddi, la ballerina del gioco dei pacchi, è stato un saluto commovente: su Instagram ha voluto ringraziare tutto lo staff, dedicando parole piene d’affetto e stima al conduttore.

Martina Miliddi, l’arrivederci ad Affari tuoi su Instagram

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