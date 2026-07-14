Alessandra Mussolini smentisce le fake news su Sophia Loren: come sta

Alessandra Mussolini smentisce le voci sul ricovero di Sophia Loren: "Sta bene, è serena e forte". Le parole rassicuranti sulle condizioni della diva

IPA Alessandra Mussolini

Sophia Loren sta bene. A dirlo, spegnendo sul nascere le voci preoccupanti che stavano circolando online e anche negli ambienti giornalistici, è la persona che meglio di chiunque altro può saperlo: la nipote Alessandra Mussolini. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia di un presunto ricovero della diva; un’indiscrezione infondata.

Come sta Sophia Loren, le parole della nipote Alessandra Mussolini

Con un messaggio affidato ai social, Alessandra Mussolini ha voluto spazzare via ogni preoccupazione. Un intervento sentito, quasi affettuoso: “Cari amici, in queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sophia, e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente. Sta bene. Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà. È serena e forte con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete.”

Non solo una smentita, però. Perché nel suo messaggio Alessandra è diventata portavoce di un pensiero che la stessa zia le avrebbe chiesto di condividere. “Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: grazie! Grazie per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera. Il vostro affetto è un regalo prezioso e continua a emozionarla ogni giorno. A nome suo, vi abbraccio con grande affetto.” La salute della diva non desta alcun timore; a novantuno anni (prossima ai 92 anni a settembre), l’energia e la lucidità di sempre non l’hanno affatto abbandonata.

Il legame con la zia Sophia Loren

Del resto, che tra Alessandra e la zia ci sia un rapporto speciale non è certo un mistero. La Mussolini è figlia di Maria Scicolone, sorella minore di Sophia, e negli anni ha raccontato più volte quanto quel legame familiare, tutto al femminile, sia stato importante nella sua vita. Un affetto costruito fin da bambina, alimentato da caratteri diversi eppure complementari: da un lato la riservatezza e la timidezza della grande attrice, dall’altro l’indole più esuberante e vulcanica della madre di Alessandra.

“Lei e mia madre son state diverse: la Loren è sempre stata più timida e riservata, mamma invece più esplosiva. Quando c’erano le scene con gli attori, zia Sophia portava mamma, che la seguiva volentieri sul set: mamma Maria serviva a rompere il ghiaccio. Per lei sono stata la figlia femmina che non ha mai avuto”, aveva raccontato durante un’ospitata televisiva da Monica Setta.

E per Alessandra, la zia ha sempre rappresentato una figura di riferimento fondamentale; un rapporto fatto anche di complicità e di vicinanza. La Loren, per esempio, avrebbe seguito con affetto le avventure televisive della nipote al GF Vip, commentandole con orgoglio e schiettezza. Le sarebbe piaciuto molto un balletto omaggio a una delle sue scene più iconiche, e non avrebbe risparmiato una battuta divertita di fronte alle tante cose che Alessandra ha fatto nella Casa. “Quando mi sono rivista e ho parlato con mia zia Sophia, lei ha sintetizzato tutto dicendomi in dialetto: ‘Ma che ti metti a fare?’ Ne ho fatte di tutti i colori nella vita e lei sa come sono fatta”.