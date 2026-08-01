Anna Tatangelo splendida in bikini: la rara foto con il compagno misterioso

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha scelto le immagini, più che le parole, per raccontare la sua estate. L’ultimo carosello pubblicato sul suo profilo Instagram raccoglie giornate lente, serate eleganti e momenti trascorsi con la figlia Beatrice. A colpire, oltre alla splendida forma della cantante che sfoggia un bikini animalier, è però una rara foto al tramonto del compagno Giacomo Buttaroni, padre di sua figlia, che la cantante ha sempre protetto con grande attenzione dall’esposizione pubblica.

Anna Tatangelo, il bikini animalier è perfetto per lei

A catturare immediatamente l’attenzione è prima di tutto la forma smagliante della cantante. La prima foto di un carosello dolcissimo che parla di un’estate intima, Anna Tatangelo esce dall’acqua con i capelli bagnati e un paio di occhiali da sole, indossando un bikini animalier composto da slip marrone e reggiseno a triangolo minimal ma molto d’effetto.

Un look essenziale, sensuale senza eccessi, che mette in risalto il fisico scolpito dell’artista. La neo mamma appare rilassata e sicura di sé, con quell’aria luminosa di chi sta attraversando un periodo particolarmente sereno.

Nel racconto delle vacanze trova spazio anche un abito nero lungo, dalla scollatura profonda e scelto per una serata vista mare. Solo ieri sera, invece, la cantante aveva conquistato il pubblico del Tim Summer Hits con un vestito scintillante e trasparente, portato sopra top e shorts neri. Dal palco alla spiaggia, Tatangelo sembra aver trovato, quindi, il suo equilibrio tra glamour e semplicità.

L’estate di Anna Tatangelo con il compagno “misterioso” e la piccola Beatrice

Nascosto tra una pizza in spiaggia e i piedini della piccola Beatrice, c’è però uno scatto al tramonto che colpisce: la sagoma di un uomo di profilo, fermo sulla spiaggia con una bambina tra le braccia. Il volto resta nascosto dalla luce del sole, ma non ci sono dubbi: si tratta di Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, nonché padre di sua figlia.

C’è un motivo per cui l’immagine incuriosisce: la cantante non aveva mai mostrato apertamente il compagno nei contenuti pubblicati sul suo profilo. E anche questa volta Buttaroni rimane sullo sfondo, protagonista silenzioso di un momento familiare.

La scelta rispecchia il modo in cui i due hanno vissuto finora la loro relazione. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo e ha sempre evitato interviste, apparizioni televisive e passerelle. Lei, dopo anni trascorsi sotto i riflettori, ha deciso di proteggere maggiormente la propria sfera sentimentale.

Le vacanze con Beatrice e la nuova serenità

La vera protagonista del carosello resta però Beatrice, la figlia nata il 3 gennaio proprio dall’amore tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. La cantante la tiene in braccio, la accompagna nei suoi primi incontri con il mare con un cappellino fragoloso a bordo di una ciambella ma facendo sempre attenzione a non mostrarne il volto.

Dopo Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio, Tatangelo sta vivendo la maternità con uno sguardo diverso e una consapevolezza più matura. E se il compagno continua a preferire la (sacrosanta) discrezione, quella figura al tramonto svela tutto l’amore di un papà per sua figlia e gli scatti raccontano una vacanza intima e rilassata, che profuma di famiglia a ogni angolo.