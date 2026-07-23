“Amore infinito”: Anna Tatangelo e le tenere foto al mare con la figlia Beatrice (senza il compagno)

La cantante ha condiviso su Instagram, per la prima volta dopo la sua nascita, alcune foto con la figlia al mare: gli scatti sono dolcissimi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Anna Tatangelo

Scatti dolcissimi, che raccontano una quotidianità fatta di coccole e tanto amore: Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram alcune foto della figlia Beatrice al mare, le prime dopo quelle della nascita della piccola. La sua secondogenita, frutto della relazione con l’allenatore Giacomo Buttaroni, ha ormai sette mesi e sta trascorrendo insieme alla mamma alcuni giorni al mare.

Anna Tatangelo e le vacanze al mare con Beatrice: gli scatti sono dolcissimi

Un tramonto, abbracci dolcissimi e piedini in spiaggia irresistibili: sono gli scatti pubblicati da Anna Tatangelo della figlia Beatrice, i primi da quando la piccola è venuta al mondo lo scorso 3 gennaio. Poche istantanee che raccontano di “tramonti che profumano di sale, pappa e amore infinito“, come ha scritto la stessa cantante su Instagram. Le foto sono state scattate durante una vacanza al mare di Anna con la sua bambina, tra abbracci al calar del sole e primi bagnetti.

L’artista ha condiviso con i suoi numerosi e affezionati fan anche un breve video in cui imbocca la piccola, di appena sette mesi, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. L’allenatore non appare mai negli scatti di Tatangelo, che ha deciso di non mostrare il volto neanche il volto della sua secondogenita, avuta dopo Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio.

Ma la presenza del papà della bimba non è mancata tra i commenti del tenerissimo post, dove Buttaroni ha lasciato dei cuoricini rosa. Del resto l’allenatore di calcio, lontano dal mondo dello spettacolo, non è mai apparso ufficialmente al fianco della compagna. È sempre rimasto ai margini, senza mai rilasciare un’intervista sui giornali o in tv: una scelta precisa per tutelare il loro amore, nato e cresciuto al riparo delle luci dei riflettori.

Come aveva raccontato la stessa Tatangelo qualche tempo fa: “Lui è estraneo al mondo dello spettacolo e non ci vuole entrare. Preferiamo tenere riservata la nostra vita privata. Ci siamo trovati sugli stessi valori: approcciamo le cose con semplicità. Con il suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose. Da sempre ho dovuto giustificare in pubblico ogni mia scelta, ora vivo tutto in maniera diversa, più libera. Quando le cose le tieni per te le vivi in maniera più intensa”.

L’arrivo di Beatrice

La cantante è diventata mamma lo scorso 3 gennaio: Beatrice è nata dall’amore della cantante con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, che le ha fatto ritrovare la serenità dopo la turbolenta fine dell’amore con Gigi D’Alessio. La piccola è nata a diversa distanza di tempo da Andrea, avuto nel 2010 dal cantante napoletano. “Mio figlio Andrea mi è molto vicino in questo periodo e non vede l’ora che arrivi questa nascita. La gravidanza ha amplificato il nostro legame“, aveva raccontato durante la sua dolce attesa.

Si tratta di un capitolo tutto nuovo per Anna Tatangelo, che sta vivendo nel pieno della consapevolezza e della felicità che solo l’arrivo di una nuova vita può regalare. A febbraio aveva scelto di rimandare le date del suo tour: “In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica”.