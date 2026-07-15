Chi è Vladik, il figlio adottivo di Paolo Belli

Vladik è il figlio adottivo di Paolo Belli che ha reso il cantante e la moglie Deanna nonni di due bambini.

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IPA Paolo Belli

Nonostante sia famosissimo e sul piccolo schermo ormai da anni, Paolo Belli ha sempre protetto la sua privacy, costruendosi una splendida famiglia lontano dai riflettori. Fra i legami più importanti della sua vita c’è quello con il figlio Vladik a cui è legatissimo.

Chi è Vladik, figlio di Paolo Belli

Paolo Belli era giovanissimo quando scoprì insieme alla moglie Deanna di non poter avere figli. Proprio per questo nel 1997 decisero di accogliere in casa un bambino arrivato in Italia dalla Bielorussia, aderendo ad un progetto che puntava ad aiutare i minori colpiti dal disastro di Chernobyl e dalle sue terribili conseguenze.

Doveva essere una convivenza temporanea, ma il legame divenne fortissimo e Vladik entrò a far parte della famiglia. “Quando è sceso dal pullman con gli altri cinquanta bambini, ce ne siamo innamorati all’istante”, aveva raccontato qualche tempo fa Paolo Belli, parlando del primo incontro con Vladik.

Il primo periodo di permanenza in Italia terminò in fretta e l’addio fu doloroso, in seguito Paolo Belli e sua moglie avviarono le pratiche per adottare Vladik.

“Vladik mi ha portato una gioia incredibile – aveva raccontato il cantante e conduttore qualche tempo fa, ospite di Verissimo -. Mi ha reso padre e mi vede come il suo papà, la felicità più grande del mondo”. Oggi Vladik si è trasferito in Bielorussia, dove vive con la moglie e con i loro due figli. Ha infatti reso Belli e sua moglie nonni di due splendidi bambini.

“Non l’ho messo al mondo, ma è mio figlio in tutto e per tutto”, ha confidato l’artista che ha mostrato spesso, con grande orgoglio, i suoi amati nipotini in alcuni video Instagram durante i viaggi in Bielorussia per andare a trovare Vladik.

L’amore per la moglie

Fra gli amori più belli e duraturi del mondo dello spettacolo c’è quello di Deanna e Paolo Belli. I due si amano da oltre quarant’anni e insieme hanno formato una famiglia con Vladik. Il loro rapporto è nato nel 1979, quando il cantante aveva solamente 17 anni. Prima l’incontro in una discoteca poi un falò in spiaggia li fecero innamorare e da allora non si sono più lasciati.

Nel 2024 Paolo Belli aveva scelto di cancellare tutti i suoi impegni professionali per restare accanto alla moglie dopo la diagnosi di una malattia di cui aveva scelto di non svelare i dettagli.

“Se ricevi amore, devi dare amore – aveva confidato -. Non potevo fare molto, potevo solo sperare nella medicina e nei medici, mi sentivo impotente. La vita ci ha messo davanti a una prova dura, ma l’abbiamo superata, insieme. Siamo più forti che mai”.

“Potrei perdere il lavoro e ne soffrirei, pazienza – aveva aggiunto l’artista, parlando del legame fortissimo con Deanna -. Ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare. Deanna è tutto per me”.

Oggi sembra che il peggio sia finalmente alle spalle anche se Deanna continua a sottoporsi ad alcuni problemi periodici per tenere sotto controllo quello che Belli ha definito un “problema di salute molto serio”.