Paolo Belli e il tragico incidente: “Ha provato a tenerlo sveglio, è morto dopo un’agonia di 40 ore”

Nuovi dettagli sul tragico incidente in bici di Paolo Belli, che ha investito un uomo di 41 anni che è morto dopo 40 ore di agonia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Paolo Belli

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di Paolo Belli, che ha travolto in bici un uomo di 41 anni. Pare che nei momenti concitati in seguito allo scontro il cantante avrebbe provato a tenerlo sveglio, ma l’uomo sarebbe venuto a mancare dopo 40 ore di agonia.

Paolo Belli e l’incidente in bicicletta: emergono nuovi dettagli

La dinamica dell’incidente è ancora da capire, ma emergono nuovi dettagli sull’incidente in bici che ha coinvolto Paolo Belli e Alessandro Magnani, l’uomo investito dal cantante tre giorni fa a Cognento, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in Emilia Romagna, durante quella che doveva essere una semplice passeggiata su due ruote.

Il 43enne ha lottato tra la vita e la morte per quasi due giorni, ma alla fine, purtroppo, non ce l’ha fatta. A svelare questo dettaglio è stato l’inviato di Vita in Diretta, in collegamento dal luogo in cui è avvenuto l’impatto, che ha ricostruito l’incidente alla luce di nuovi elementi emersi.

“C’è stato un impatto con un uomo di 41 anni. Dopo l’uomo ha perso subito conoscenza”. Paolo Belli si sarebbe accorto immediatamente della gravità delle sue condizioni, intervenendo in modo tempestivo: “Ha provato a tenerlo sveglio, ma dopo un’agonia durata circa 40 ore, l’uomo è morto“, ha riportato il cronista del programma guidato da Manuela Moreno. L’inviato ha anche specificato che, com’è ovvio in queste situazioni, che è “in corso un’indagine per omicidio stradale, è un atto dovuto”.

Al momento ricostruire le reali dinamiche dello scontro è impossibile, data la carenza di informazioni: “Ma è tutto da capire, se questo incidente a velocità ridotta, se proprio quell’impatto sia stato fatale all’uomo, o se a causa un malore sia stata solo una tragica conseguenza. La procura indaga per capire le cause della morte e omicidio stradale”.

Paolo Belli sotto choc: il silenzio del cantante

Il tragico incidente in pochi istanti ha profondamente segnato la vita sia del cantante e che quella della famiglia di Alessandro Magnani. Il 43enne si trovava nella zona per lavoro: aveva appena consegnato alcune notifiche relative a temporanee interruzioni della distribuzione elettrica previste per lavori programmati. Dopo aver concluso il proprio incarico, stava tornando verso l’automobile quando è avvenuto l’impatto con la bicicletta guidata dal cantante.

Nessuna dichiarazione ancora dall’entourage di Paolo Belli, che è stato descritto in stato di choc nelle ore appena successive all’incidente, mentre richiedeva novità in merito alle condizioni di salute dell’uomo. L’artista è stato poi trasferito al pronto soccorso, sia per verificare le sue condizioni di salute, ma soprattutto per lo stato di turbamento in cui si trovava dopo lo scontro.

Al momento è ancora da capire cosa è accaduto in quei tragici istanti: se Alessandro Magnani abbia riportato il trauma fatale in seguito alla caduta, o se l’uomo possa essere stato colto da un improvviso malore, cadendo a terra prima di essere travolto dalla bicicletta di Belli.

Dalle prime ricostruzioni sembra infatti che il cantante procedesse a velocità ridotta: elemento che potrebbe essere confermato dal fatto che l’uomo cadendo sulla strada, non abbia tentato di proteggersi in alcun modo.