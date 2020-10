Chi Rouba Saadeh, l’ex moglie di Michele Morrone e madre dei suoi figli

editato in: da

Rouba Saadeh è l’ex moglie di Michele Morrone e la madre dei suoi due figli, Marcus e Brando. Stilista e modella, ha rubato il cuore dell’attore con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Originaria del Libano, sin da giovanissima ha coltivato la passione per la moda sin da giovanissima. Si è trasferita a Milano per iniziare una carriera nel settore fashion e nel 2013 ha fondato la sua azienda, Le paradis des fous.

Il trasferimento in Italia ha portato fortuna a Rouba che non solo è diventata una stilista affermata, ma ha anche trovato l’amore. Nel 2011 ha infatti conosciuto Michele Morrone che ha sposato tre anni dopo con una cerimonia privata e molto romantica. Dopo la nascita di due figli, Marcus e Brando, e un amore travolgente, nel 2018 Rouba Saadeh e Michele Morrone si sono separati ufficialmente. La stilista oggi vive in Libano con i figli e i rapporti con l’attore, nonostante la separazione, sono ottimi.

Ospite di Verissimo, il protagonista di 365 giorni ha parlato della sua vita privata. “Sono un papà che non è un amico – ha svelato -, come lo è stato mio padre con me, perché a me ha insegnato molto. Ho avuto un’educazione severa ma giusta e ora da genitore mi rendo conto che tante mancanze sono stata fatte per il mio bene”. Michele è infatti rimasto orfano di padre quando aveva solo 12 anni. “Il giorno del mio 18esimo compleanno guardarmi intorno e non vederlo è stato davvero difficile”, ha detto.

A Silvia Toffanin, Morrone ha raccontato anche la sua difficile gavetta. “Il lavoro nobilita l’uomo, è chiaro che quando sei in un momento difficile della tua vita perché il lavoro non va, non è che ti puoi mettere a piangere su una sedia tutto il giorno – ha rivelato a Verissimo -. Non andava, arrivavo sempre in finale, ma non mi è mai stata data l’opportunità vera per ciò che potevo fare. Questa opportunità mi è arrivata dall’estero. È stato un momento brutto, non ero l’uomo che volevo essere e nonostante io mi impegnassi tutti i giorni, questo non accadeva al punto che un giorno sono arrivato al punto in cui avevo bisogno di vivere e non avendo l’opportunità in Italia di recitare, dovevo sopravvivere. Cosa avrei raccontato ai miei figli sennò?”.