Irina Shayk e Michele Morrone: baci appassionati tra i vicoli di Napoli

IPA Michele Morrone e Irina Shayk

Potrebbero essere la coppia più inaspettata e infuocata dell’estate 2025, vista la passione dei loro baci immortalati tra i vicoli di Napoli in questi giorni. Stiamo parlando di una delle top model più belle del mondo, Irina Shayk, e dell’attore italiano sex symbol del momento complice anche una recente e discussa intervista a Belve, Michele Morrone, tanto amato all’estero e soprattutto da due stilisti italiani, Dolce&Gabbana, che lo avevano immortalato per un loro spot.

E proprio per Dolce e Gabbana Irina e Michele si sono lasciati andare così tanto: si tratta infatti della nuova campagna del brand siciliano. Irina, con un look nero trasparente e Morrone, in elegante completo grigio, hanno citato, nelle intenzioni dello spot, una delle coppie più amate della commedia all’italiana degli anni ’60: Sophia Loren e Marcello Mastroianni in Matrimonio all’italiana diretto da Vittorio De Sica. Location, abiti dei protagonisti e atmosfera rimandavano infatti alla celebre pellicola, simbolo dell’Italia anni ’50 e ’60, periodo tanto amato e citato anche nelle collezioni D&G.

Se poi si aggiunge che sia la top model che l’attore sono al momento single, complice l’atmosfera magica di Napoli e dello spot potrebbe anche nascere qualcosa. Dopo Pamela Anderson e Liam Neeson, Irina e Michele potrebbero diventare la coppia più inaspettata dell’estate. Ai posteri…